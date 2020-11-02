31 октября 2020 года во французском городе Лионе было совершено вооружённое нападение на клирика Константинопольского Патриархата, настоятеля храма в честь Благовещения Божией Матери отца Николая Какавелакиса, который в результате нападения получил тяжёлое огнестрельное ранение и по сей день находится в больнице в критическом состоянии, сообщает Интерфакс.

Пострадавший священник является гражданином Греции. По данным СМИ, он закрывал храм после вечернего богослужения, когда по нему открыл огонь из охотничьего обреза неизвестный мужчина, который затем скрылся с места происшествия.

В связи с тем, что данное нападение произошло после череды атак исламистов, многие во Франции поначалу заговорили об очередном теракте. Однако, вскоре выяснилось, что речь, скорее всего, идёт о бытовом конфликте.

В тот же вечер был задержан человек, похожий по описаниям на стрелявшего. На момент задержания оружия при нём не оказалось, была начата проверка его возможной причастности к нападению.

По некоторым данным, подозреваемым оказался гражданин Франции Жан-Мишель Димоила, который являлся членом общины и в то же время много лет конфликтовал со священником. Отмечается, что Димоила — бывший монах, а также кандидат в законодательные органы Франции от ультраправой партии Debout la France, сообщает СПЖ.

По информации французского издания Le Monde, личный конфликт между бывшим монахом и священником начался несколько лет назад. Димоила обвинял о. Николая в авторитаризме и финансовых растратах, на что священник подал иск в суд за клевету. В ноябре 2018 года суд Лиона вынес решение в пользу священника и оштрафовал Димоила на 1000 евро.

Следует также указать, что французская полиция уже на следующий день отпустила задержанного, поскольку сочла, что он является психически больным и подлежит принудительной госпитализации. В свою очередь, прокуратура Лиона сообщила, что пока в процессе расследования не установлено никаких фактов, позволяющих привлечь этого человека к ответственности за нападение на священника.

Русская линия