В Русской Православной Церкви подвергли критике планы депутатов Госдумы принять поправки, которые позволят в течение суток изымать детей из семьи в случае угрозы их жизни и здоровью по решению суда, сообщает Интерфакс.

«Считаю, что авторы законопроекта, игнорируя позицию Русской Православной Церкви и родительского сообщества, создают опасное напряжение в обществе», — заявил 2 ноября 2020 года глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи священник Феодор Лукьянов.

Так он прокомментировал публикацию в газете «Известия» о том, что законопроект, ускоряющий изъятие детей из неблагополучных семей, может быть принят до конца года.

Отец Феодор заявил, что руководство комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей не проводило широкого общественного обсуждения этого законопроекта и консультаций с религиозными конфессиями и общественностью.

Патриаршая комиссия считает законопроект антисемейным, вносящим разделение в общество, направленным на совершенствование механизма отбора детей, а не на сохранение целостности российских семей, что, как подчеркнул представитель Церкви, противоречит духу и сути поправок в Конституцию России.

«Считаю, что здравый смысл восторжествует, и данный законопроект будет отклонен», — резюмировал глава патриаршей комиссии.

Документом предлагается внести изменения в статью 77 Семейного кодекса, закон «О полиции», а также дополнить Гражданский процессуальный кодекс новой главой 381 «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью».

Русская линия