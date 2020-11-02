Священник Феодор Лукьянов: Патриаршая комиссия считает этот законопроект антисемейным
В Русской Православной Церкви призвали отклонить поправки, ускоряющие изъятие детей из семьи…
В Русской Православной Церкви подвергли критике планы депутатов Госдумы принять поправки, которые позволят в течение суток изымать детей из семьи в случае угрозы их жизни и здоровью по решению суда, сообщает Интерфакс.
«Считаю, что авторы законопроекта, игнорируя позицию Русской Православной Церкви и родительского сообщества, создают опасное напряжение в обществе», — заявил 2 ноября 2020 года глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи священник Феодор Лукьянов.
Так он прокомментировал публикацию в газете «Известия» о том, что законопроект, ускоряющий изъятие детей из неблагополучных семей, может быть принят до конца года.
Отец Феодор заявил, что руководство комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей не проводило широкого общественного обсуждения этого законопроекта и консультаций с религиозными конфессиями и общественностью.
Патриаршая комиссия считает законопроект антисемейным, вносящим разделение в общество, направленным на совершенствование механизма отбора детей, а не на сохранение целостности российских семей, что, как подчеркнул представитель Церкви, противоречит духу и сути поправок в Конституцию России.
«Считаю, что здравый смысл восторжествует, и данный законопроект будет отклонен», — резюмировал глава патриаршей комиссии.
Документом предлагается внести изменения в статью 77 Семейного кодекса, закон «О полиции», а также дополнить Гражданский процессуальный кодекс новой главой 381 «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью».