В минувшее воскресенье тело почившего владыки было погребено в крипте храма Воскресения Христова в столице Черногории…

31 октября 2020 года тысячи верующих Черногории пришли проститься со своим почившим архиереем митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием. В ожидании своего духовного отца в Подгорице люди стояли на коленях, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт Черногорской митрополии.

Гроб с телом владыки доставили в Подгорицу из Цетинье, где накануне вечером было совершено Всенощное бдение, за которым последовали Божественная литургия и Крестный ход верующих и духовенства, несших тело почившего архипастыря.

«Хотя колонна с гробом митрополита покинула Цетинье в 13:00, в церковь Подгорицы она прибыла около 14:30, потому что люди стояли на коленях в ожидании своего пастыря и духовного отца. <…> Гроб с земными останками митрополита пронесли через тысячи людей и внесли в храм Воскресения Христова», — говорится в сообщении епархии.

Тело митрополита Амфилохия находилось в храме Воскресения Христова до погребения, которое состоялось в воскресенье, 1 ноября 2020 года. Заупокойную Литургию в этот день возглавил Патриарх Сербский Ириней в сослужении иерархов Сербской и других Поместных Православных Церквей.

Святейшему Патриарху сослужили управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (УПЦ), митрополит Эльбасанский Антоний (Албанская Православная Церковь), митрополит Загребско-Люблянский Порфирий, епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий, епископ Бачский Ириней и другие иерархи Сербской Православной Церкви.

За богослужением молились президент Сербии Александр Вучич с правительственной делегацией, президент Республики Сербской Милорад Додик, председатель парламента Черногории Алекса Бечич, назначенный премьер-министр Здравко Кривокапич, депутаты, представители дипломатических представительств, высокая делегация от имени Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также представители всех религиозных общин, действующих на территории Черногории.

По окончании Литургии на площади перед кафедральным собором при огромном стечении православных черногорцев состоялось отпевание митрополита Амфилохия. Затем телом владыки было торжественно погребено в крипте храма Воскресения Христова в Подгорице, как он того желал.

Избранный председатель правительства Черногории Здравко Кривокапич накануне похорон потребовал от президента Черногории Мило Джукановича и временного технического правительства ввести в стране траур в связи с кончиной митрополита Амфилохия.

Получив известие о смерти архиерея, политик написал в своём Twitter, что «хотя нам как людям грустно, но я уверен, что сегодня Церковь приняла святого!». «Настоящим я призываю техническое правительство Черногории объявить в Черногории день траура в связи с кончиной Митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия. Черногория сожалеет и будет сожалеть даже без этого, но ваша цивилизационная обязанность — уважать уход одного из величайших из нас в этом веке», — заявил Кривокапич.

Однако, президент Джуканович никак не отреагировал на этот призыв.

Русская линия