Предстоятель Кипрской Православной Церкви не собирается прислушиваться к протестам синодалов по поводу своего единоличного признания «ПЦУ»…

Несмотря на протесты целого ряда кипрских архиереев и членов Синода Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Кипрский Хризостом, единолично признавший «ПЦУ», на днях связался по телефону с Епифанием Думенко и заявил ему, что вся полнота Кипрской Церкви якобы признала его Предстоятелем Поместной Украинской Церкви.

В состоявшемся разговоре Думенко «лично и от имени всей полноты Церкви выразил свою благодарность за присоединение Кипрской Церкви к числу Поместных Церквей, последовавших за Томосом об автокефалии ПЦУ», сообщает Orthodoxtimes.com.

«Мы все счастливы установить полноту молитвы и евхаристического общения между нашими Поместными Церквами», — сказал глава «ПЦУ». Он также упомянул о своем визите на Кипр в апреле 2016 года и тёплой встрече с Архиепископом Хризостомом.

В свою очередь, Предстоятель Кипрской Церкви подчеркнул, что благодаря решению Вселенского Патриархата, которое удостоверено Томосом, все новые автокефальные Церкви получили свой автокефальный статус. Поэтому нет никаких оснований ставить под сомнение Томос об автокефалии Церкви Украины.

Архиепископ Хризостом выразил убеждение, что другие Поместные Церкви, в том числе и Русская, должны принять тот факт, что Украинская церковь получила Томос и находится в диптихе автокефальных Церквей. «Мы поминаем ваше святое имя во время Литургии среди имен Предстоятелей автокефальных Церквей после митрополита Чешских Земель и Словакии и желаем вам, наш возлюбленный брат, успешного служения», — сказал Кипрский Архиепископ.

Владыка Хризостом также пригласил Епифания Думенко совершить визит в Кипрскую Церковь. «Все страны сейчас находятся в тяжёлом положении из-за пандемии, но я прошу Ваше Блаженство помнить об этом приглашении, мы будем рады видеть вас на Кипре, возносить молитвы вместе с вами», — сказал Предстоятель Кипрской Церкви.

Русская линия