30 октября 2020 года, в День памяти жертв политических репрессий, на Бутовском полигоне в Подмосковье состоялась традиционная ежегодная акция «Голос памяти», посвященная жертвам политических репрессий.

Ежегодно в этой акции принимают участие родственники погибших, прихожане московских храмов, представители общественных организаций и дипломатического корпуса.

Бывший стрелковый полигон НКВД в Бутово известен как одно из мест массовых расстрелов и захоронений жертв репрессий советской эпохи. Только в период «Большого террора», с августа 1937 по октябрь 1938 года, здесь были расстреляны 20 762 человека — в основном жителей Москвы и Подмосковья, люди разных вероисповеданий и политических убеждений.

По сложившейся традиции 30 октября в храме Новомучеников и исповедников Российских в Бутове была совершена панихида, после которой на территории захоронений перед мемориалом «Сад памяти» были зачитаны имена всех погибших в Бутове в соответствии с «расстрельными списками» НКВД, по дням приведения приговоров в исполнение.

Для тех, кто не смог лично приехать в этот день на Бутовский полигон, было организовано онлайн-чтение на платформе Zoom.

Тем временем, в Екатеринбурге 30 октября прошла ежегодная акция «Молитва памяти».

Традиционное молитвенное чтение имен репрессированных в этом году состоялось на территории Свято-Троицкого кафедрального собора. Началось оно с литии по погибшим в годы репрессий, которую совершил настоятель собора митрофорный протоиерей Николай Малета.

Лития у Свято-Троицкого кафедрального собора также была совершена вечером, богослужение возглавил настоятель Крестовоздвиженского мужского монастыря игумен Флавиан (Матвеев).

Богослужения по жертвам советской власти в этот день также прошли во многих городах России.

Русская линия