30 октября 2020 года в больнице после продолжительной болезни умер митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий. Перед самой своей кончиной владыка Амфилохий, как подобает православному христианину, принял Святые Христовы Таины и мирно отошёл ко Господу, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на сайт Приморско-Черногорской епархии Сербской Православной Церкви.

В связи с кончиной митрополита Амфилохия Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования верующим и духовенству Сербской Православной Церкви, передает Патриархия.Ru.

«От имени архипастырей и пастырей, монашествующих и мирян Русской Православной Церкви, а также от себя лично приношу Вашей Святыне, собратьям-архипастырям и всей боголюбивой Полноте Церкви святителя Саввы глубокие соболезнования в связи с кончиной Преосвященного митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия.

Господь Иисус Христос призвал к Себе выдающегося иерарха Сербской Православной Церкви, с чьим именем в истории навеки будут связаны духовное возрождение Черногории после долгой эпохи богоборчества, беспримерная неутомимая борьба за спасение отеческих святынь и сохранение единства народа Божия в уделе святителей Василия Острожского и Петра Цетиньского.

В нашей молитвенной памяти митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий останется как светильник, горящий и светящий (Ин. 5:35), как одаренный богослов и вдохновенный проповедник, бесстрашный защитник Святой Церкви Христовой перед сильными века сего.

Молюсь о упокоении новопреставленного владыки в селениях праведных, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная".

Митрополит Амфилохий (при рождении Ристо Радович) родился на Рождество 7 января 1938 года. Он учился в школе при Морачском монастыре. Окончил Богословский факультет Белградского университета в 1962 году. Владыка Амфилохий был одним из учеников видного сербского богослова Йустина Поповича. Монашеский постриг он принял в Элладской православной церкви. В Афинах он защитил докторскую диссертацию о св. Григории Паламе. После года, проведенного на Афоне, монах Амфилохий становится преподавателем Свято-Сергиевского Православного богословского института в Париже, а затем работает профессором Богословского факультета Белградского университета, где одно время занимал пост декана. Владыка был также доктором honoris causa Московской духовной академии и Санкт-Петербургской духовной академии.

Длительное место владыка Амфилохий занимал пост епископа Банатского, был местоблюстителем Сербского Патриаршего престола, а затем стал митрополитом Черногорско-Приморским. Владыка Амфилохий осуществил широкую программу реновации храмов в Черногории, привлек в Церковь молодежь. Он также основал издательство «Святая гора» и радиостанцию с тем же именем.

Митрополит Амфилохий был другом России, выдающимся ученым, знал несколько иностранных языков, в том числе конечно русский. Он неоднократно подчеркивал особую роль России в становлении Черногорского государства, давние связи, соединившие русский и черногорский народы, был известен активной гражданской позицией, подчеркивая историческую идентичность сербского и черногорского народы и их особую связь с народом русским.

Русская линия