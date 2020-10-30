Митрополит Морфский Неофит: «Канонический епископ Киевский был, есть и, надеюсь, будет митрополит Киевский Онуфрий»
Ещё один архиерей Кипрской Православной Церкви выступил категорически против признания украинских раскольников…
28 октября 2020 года митрополит Морфский Неофит Кипрской Православной Церкви заявил, что считает Блаженнейшего Митрополита Онуфрия каноническим Престоятелем Украинской Церкви, сообщает СПЖ со ссылкой на издание «Ромфея».
Во время встречи с прихожанами митрополит Морфский Неофит, отвечая на вопрос о каноничности Митрополита Онуфрия и «признании» Думенко заявил, что, как говорят священные каноны, «в каждом городе — один епископ».
«В одном городе не может быть двух епископов, как не может быть несколько отцов в одном доме. Когда в одном доме два отца, то один отец („патерас“, по-гречески, — Ред.), а второй — чудовище („по-терас“, „терас“ с греческого — зверь/чудовище)», — подчеркнул архиерей.
Он напомнил, что «Киев — город, принявший христианство от византийцев, то есть от Константинополя, более 1000 лет назад, первый город всего обширного славянского региона и великое благословение Господа, что эти люди стали христианами от византийцев, и до сих пор, благодаря Господу, хранят веру, несмотря на все перипетии, унии, окатоличивание, атеизм, коммунизм, папизм. Все эти еретики пытаются изменить этот народ и отдалить его от Православной веры».
По мнению митрополита Морфского «канонический епископ Киевский был, есть и, надеюсь, будет митрополит Киевский Онуфрий».
Он подчеркнул, что «его признавали все: и наша Церковь, и Вселенский Патриархат, и Греция, и Александрия, и Иерусалим — все Поместные Православные Церкви, до недавнего времени, признавали, что он является каноническим епископом Киевским, Архиепископом всея Украины».
Но, говорит владыка, «когда политика смешивается с церковными делами, это ведёт Поместные Церкви к великим потрясениям а, если они не будут осторожными, то и к расколу. Это происходило и ранее, это не первый случай».
Митрополит Неофит напомнил, что Кипрская Церковь, «получившая автокефалию на Третьем Вселенском Соборе, не от Константинопольского или Иерусалимского Патриархата, а на Третьем Вселенском Соборе, решила занять необходимую нейтральную позицию».
Данная позиция, по словам владыки, была занята, поскольку Кипрская Церковь «видела игры нового мирового порядка против России, которая не хочет в них участвовать и подчинятся, даже прививку (от коронавируса — Ред.) она свою изобрела, так как не доверяет американским и европейским».
Он подчеркнул, что «нейтральная позиция означает, что мы должны продолжать говорить, что Онуфрий — канонический епископ». «На последнем Синоде мы просили Блаженнейшего не поминать Епифания, и остаться в таком положении этого так сказать необходимого нейтралитета. Ибо, как и сам Блаженнейший говорил, ему нужен нейтралитет, чтобы иметь возможность успокоить поссорившихся», — отметил иерарх.
Митрополит Неофит рассказал, что «прошел целый год, и по причинам, нам не известным, Блаженнейший решил помянуть Епифания во время рукоположения Епископа Арсинойского Панкратия. Вдруг, говорят некоторые. Совсем не вдруг, а какими-то окольными путями, он подготавливал этот акт, естественно, без согласия синодалов».
«Что же делать, спрашивают? Говорят о созыве синода. Но он будет созван так или иначе, очередной либо внеочередной. И что произойдет, если Блаженнейший найдет поддержку большинства синодалов? Что, в этом случае Епифаний вдруг станет каноническим епископом, потому что случайно нашлось временное большинство в Кипрской Церкви?», — спрашивает архиерей.
Он также прокомментировал тезис, согласно которому, «Предстоятель может помянуть кого-угодно по собственному усмотрению».
Владыка напомнил, что «Православие не привыкло к такого рода папизмам. Его устройство — синодальность, это то, чему завидуют и чего боятся паписты, чтобы мы не впали в грех папизма».
«И если наш Блаженнейший захочет признать Епифания, что же. Все мы смертны. А если потом придет архиепископ, который захочет признать Онуфрия. Понимаете, о чем я? Ведь с таким подходом „я Предстоятель, что хочу, то и делаю“. Сегодня ты, завтра кто-то другой», — подытожил митрополит Неофит.
Митрополит Морфский Неофит: «Канонический епископ Киевский был, есть и, надеюсь, будет митрополит Киевский Онуфрий» Ещё один архиерей Кипрской Православной Церкви выступил категорически против признания украинских раскольников...