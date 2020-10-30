28 октября 2020 года митрополит Морфский Неофит Кипрской Православной Церкви заявил, что считает Блаженнейшего Митрополита Онуфрия каноническим Престоятелем Украинской Церкви, сообщает СПЖ со ссылкой на издание «Ромфея».

Во время встречи с прихожанами митрополит Морфский Неофит, отвечая на вопрос о каноничности Митрополита Онуфрия и «признании» Думенко заявил, что, как говорят священные каноны, «в каждом городе — один епископ».

«В одном городе не может быть двух епископов, как не может быть несколько отцов в одном доме. Когда в одном доме два отца, то один отец („патерас“, по-гречески, — Ред.), а второй — чудовище („по-терас“, „терас“ с греческого — зверь/чудовище)», — подчеркнул архиерей.

Он напомнил, что «Киев — город, принявший христианство от византийцев, то есть от Константинополя, более 1000 лет назад, первый город всего обширного славянского региона и великое благословение Господа, что эти люди стали христианами от византийцев, и до сих пор, благодаря Господу, хранят веру, несмотря на все перипетии, унии, окатоличивание, атеизм, коммунизм, папизм. Все эти еретики пытаются изменить этот народ и отдалить его от Православной веры».

По мнению митрополита Морфского «канонический епископ Киевский был, есть и, надеюсь, будет митрополит Киевский Онуфрий».

Он подчеркнул, что «его признавали все: и наша Церковь, и Вселенский Патриархат, и Греция, и Александрия, и Иерусалим — все Поместные Православные Церкви, до недавнего времени, признавали, что он является каноническим епископом Киевским, Архиепископом всея Украины».

Но, говорит владыка, «когда политика смешивается с церковными делами, это ведёт Поместные Церкви к великим потрясениям а, если они не будут осторожными, то и к расколу. Это происходило и ранее, это не первый случай».

Митрополит Неофит напомнил, что Кипрская Церковь, «получившая автокефалию на Третьем Вселенском Соборе, не от Константинопольского или Иерусалимского Патриархата, а на Третьем Вселенском Соборе, решила занять необходимую нейтральную позицию».

Данная позиция, по словам владыки, была занята, поскольку Кипрская Церковь «видела игры нового мирового порядка против России, которая не хочет в них участвовать и подчинятся, даже прививку (от коронавируса — Ред.) она свою изобрела, так как не доверяет американским и европейским».

Он подчеркнул, что «нейтральная позиция означает, что мы должны продолжать говорить, что Онуфрий — канонический епископ». «На последнем Синоде мы просили Блаженнейшего не поминать Епифания, и остаться в таком положении этого так сказать необходимого нейтралитета. Ибо, как и сам Блаженнейший говорил, ему нужен нейтралитет, чтобы иметь возможность успокоить поссорившихся», — отметил иерарх.

Митрополит Неофит рассказал, что «прошел целый год, и по причинам, нам не известным, Блаженнейший решил помянуть Епифания во время рукоположения Епископа Арсинойского Панкратия. Вдруг, говорят некоторые. Совсем не вдруг, а какими-то окольными путями, он подготавливал этот акт, естественно, без согласия синодалов».

«Что же делать, спрашивают? Говорят о созыве синода. Но он будет созван так или иначе, очередной либо внеочередной. И что произойдет, если Блаженнейший найдет поддержку большинства синодалов? Что, в этом случае Епифаний вдруг станет каноническим епископом, потому что случайно нашлось временное большинство в Кипрской Церкви?», — спрашивает архиерей.

Он также прокомментировал тезис, согласно которому, «Предстоятель может помянуть кого-угодно по собственному усмотрению».

Владыка напомнил, что «Православие не привыкло к такого рода папизмам. Его устройство — синодальность, это то, чему завидуют и чего боятся паписты, чтобы мы не впали в грех папизма».

«И если наш Блаженнейший захочет признать Епифания, что же. Все мы смертны. А если потом придет архиепископ, который захочет признать Онуфрия. Понимаете, о чем я? Ведь с таким подходом „я Предстоятель, что хочу, то и делаю“. Сегодня ты, завтра кто-то другой», — подытожил митрополит Неофит.

Русская линия