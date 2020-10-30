Русская линия
Сводка новостей от 30 октября 2020

В отличие от папы Римского Франциска
В Русской Православной Церкви выступили категорически против законодательного закрепления «однополых браков»…

Владимир ЛегойдаВ Русской Православной Церкви в отличие от папы Римского Франциска, выступают против законодательного закрепления «однополых браков», заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире радио «Вера», комментируя заявление папы Римского Франциска в поддержку содомитов, сообщает РИА Новости.

Ранее папа Римский в рамках документального фильма «Франциск» заявил, что гомосексуалисты имеют право быть в семье, они являются детьми Божьими и имеют право на семью. Как сообщила газета Il Corriere della Sera, папа Римский сказал о необходимости принятия закона о гражданских союзах. Так, по его мнению, гомосексуалисты будут пользоваться правовой защитой.

«Мы считаем однополые отношения грехом и не только не приветствуем, но и не допускаем как церковное, так и государственное их закрепление», — сказал Владимир Легойда. Он напомнил, что запрет на однополую связь — часть «ценностной мировоззренческой системы христианства, как и запрет на супружескую измену».

«И когда наши оппоненты говорят, что существует физиологическое влечение, а потому такие отношения естественны, а значит и допустимы, и должны благословляться, то они совершают серьезную ошибку. Потому что дело не в том, что-то или иное действо физиологически возможно, а в том, что существует ценностный запрет на подобные отношения. Важно понимать, что христиане выступают не за какую-то природную естественность, а за Богом установленный порядок», — заключил Владимир Легойда.

Русская линия

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