Русская линия
Сводка новостей от 30 октября 2020

В сирийском Тартусе открыли памятник святому праведному Фёдору Ушакову
Бюст русского флотоводца был установлен в пункте базирования Военно-морского флота России…

Адмирал Федор Федорович Ушаков30 октября 2020 года, в День 324-й годовщины основания Российского военно-морского флота, в сирийском Тартусе в пункте базирования ВМФ России состоялась торжественная церемония открытия и освящения памятника выдающемуся русскому флотоводцу святому адмиралу Федору Ушакову, сообщает газета «Аргументы и факты».

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ отметили, что бюст доставили в Тартус большим десантным кораблем Черноморского флота «Саратов». До этого комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Санкт-Петербурга и руководство проекта «Аллея Российской Славы» передали его Главному командованию ВМФ. Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов распорядился установить его перед входом в храм святого праведного воина Феодора Ушакова.

Право открытия бюста Ушакова было предоставлено заместителю группировки войск РФ в Сирии по военно-политической работе капитану 1 ранга Андрею Палию, врио командира оперативного командования в дальней оперативной зоне капитану 1 ранга Павлу Просекову, а также начальнику пункта базирования Тартус капитану 1 ранга Михаилу Титову.

Военнослужащие и представители судоремонтного завода пункта базирования Тартус возложили к памятнику цветы и отдали почести Ушакову, после чего состоялось освящение бюста и молебен святому флотоводцу.

Как подчеркнул адмирал Евменов, установка в Тартусе бюста адмирала Ушакова вызывает чувство гордости за принадлежность к ВМФ России. Он выразил уверенность, что памятник послужит важнейшим символом мужества и побед российского флота и будет вдохновлять военных моряков на выполнение воинского долга.

Русская линия

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