В храме, где служил батюшка, и на могиле священника сугубо молились об его упокоении…

29 октября 2020 года, на девятый день по кончине протоиерея Димитрия Смирнова, председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата, управляющий Северным и Северо-Западным викариатствами Московской городской епархии епископ Наро-Фоминский Парамон совершил Божественную литургию в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке г. Москвы, сообщает Патриархия.Ru.

Его Преосвященству сослужили: благочинные Всехсвятского и Знаменского церковных округов протоиерей Сергий Дикий и протоиерей Сергий Куликов, настоятель храма свт. Митрофана Воронежского иерей Феодор Лукьянов, духовенство Северного викариатства. За богослужением молились родственники отца Димитрия Смирнова и многочисленные духовные чада почившего.

После сугубой ектении была вознесена молитва о прекращении морового поветрия. За Литургией возглашалась заупокойная ектения по новопреставленному протоиерею Димитрию.

Проповедь после запричастного стиха произнес клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке протоиерей Александр Березовский.

По окончании богослужения епископ Парамон в сослужении духовенства Северного викариатства совершил панихиду на могиле новопреставленного протоиерея Димитрия Смирнова.

В тот же день днем панихиду на могиле отца Димитрия совершил председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, управляющий Восточным викариатством епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

Протоиерей Димитрий Смирнов, почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства, почетный настоятель храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, преставился ко Господу 21 октября.

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