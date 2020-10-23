22 октября 2020 года управделами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич) прокомментировал слова папы Римского Франциска в поддержку половых извращенцев и необходимости защищать их права, сообщает СПЖ со ссылкой на издание Рravlife.org.

Папа Римский, в частности, заявил: «Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть отвергнут или несчастен из-за этого. Мы должны создать закон о гражданских союзах, чтобы они были защищены законом».

«Разумеется, все мы дети Божьи — и праведники, и грешники и всех будет судить Господь. Но что значит „все имеют право на семью“? Семья — это Божий дар, преподнесенный нашим прародителям одновременно с заповедью: „плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею“ (Быт. 1:28)», — прокомментировал митрополит Антоний.

Он напомнил, что «с христианской точки зрения семья и её основа — брак, это союз мужчины и женщины», и спросил «о какой семье говорит папа римский?».

По мнению владыки, «семья на основе так называемых „однополых союзов“ Церковью однозначно принята быть не может, и никакие отговорки в стиле „никто не должен быть отвергнут или несчастен из-за этого“ в данном случае не работают».

«Мы знаем, что истинного счастья человек может достичь лишь в единении с Господом, а не в греховном единении, удовлетворяющем похоть», — отметил митрополит Антоний.

«Почему папа Франциск столь сильно беспокоится о создании закона о „гражданских союзах“, какое вообще подобные законы могут иметь отношение к Церкви? Вопросов много, и все они повисают в воздухе», — заметил архипастырь.

Митрополит Антоний также прокомментировал эпизод из документального фильма «Франческо», в котором папа Франциск общается с «однополой парой» и рекомендует содомитам оставить опасения и приходить в храм с детьми, «несмотря на чьё-либо негодование».

«И здесь тоже много вопросов. Нужно ли приводить детей в храм? Конечно. Но как визит в церковь сможет повлиять на детей, которые ежедневно видят „родителей“, публично живущих во грехе, тем более, что этот грех уже и грехом не называется», — отметил архиерей.

Владыка Антоний подчеркнул, что слова папы Римского нельзя трактовать как проявление милосердия, потому что «христианское милосердие заключается в приведении грешника к покаянию, а не в потворстве его грехам. Жалость не значит оправдание. Есть древний принцип: „Люби грешника, но ненавидь грех“. Видим ли мы здесь его? Увы, нет».

Митрополит Антоний напомнил, что «задача Церкви — свидетельствовать об Истине в любом месте: и у нас, и во всем мире». «Если мы будем игнорировать подмену христианских ценностей богоборческим по сути культом толерантности, эта напасть скоро придёт и к нам», — заключил архипастырь.

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