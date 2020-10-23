Папа Римский Франциск призывал защитить гражданские права половых извращенцев, однако ни о каком пересмотре позиции Католической церкви по вопросу содомии и «однополым бракам» быть не может, заявил РИА Новости генеральный викарий римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

Ранее СМИ сообщили, что папа Франциск в рамках документального фильма заявил, что гомосексуалисты имеют право быть в семье, они являются детьми Божьими и имеют право на семью. При этом, как сообщила газета Il Corriere della Sera, папа Римский заявил о необходимости принятия закона о гражданских союзах. Таким образом, по его мнению, гомосексуалисты будут пользоваться правовой защитой.

«С самого начала своего служения для Папы было очень важно обратиться к людям гомосексуальной ориентации и сказать, что Церковь для них открыта. Он сам подчеркивал, что если гомосексуальный человек сам ищет Бога, то не смеет его осуждать», — пояснил Горбунов.

В этом случае, отметил он, для главы Ватикана была важна забота и сострадание к людям, которые не только страдают от своего, но и подвергаются дискриминации. Однако речи о настоящем браке в этом случае ни с точки зрения Церкви, ни с точки зрения государства не идёт.

«Речь идёт о союзе, партнерстве, которое имеет определенные правовые последствия. Например, если люди живут вместе и должны иметь возможность быть допущенными в больницу, когда один из них находится в тяжелом состоянии. Или, например, нести совместную материальную ответственность. Речь идет о том, что государство должно признавать определенные права, которые существуют между живущими в таком союзе людьми. Они не должны в этом смысле дискриминироваться. На этот счет, как я понимаю, Папа получает много писем и жалоб. И он на них реагирует», — сказал прелат.

При этом папа Франциск, как отметил Горбунов, много раз повторял, что подобные союзы не являются браком с точки зрения Церкви. Согласно Священному Писанию и церковной традиции, как пояснил он, браком является только союз мужчины и женщины. «Точно так же Церковь выступает против признания государством „однополых браков“. Это принципиальный вопрос, и Католическая церковь никак не планирует пересматривать эту позицию, просто потому что не может этого сделать», — обратил внимание представитель Римско-католической церкви.

Русская линия