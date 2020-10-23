Уголовное дело против владыки было возбуждено за совершение им Божественной литургии и причащение верующих в храме святого Спиридона на Вербное воскресенье…

19 октября 2020 года суд Корфу начал рассмотрение уголовного дела, возбуждённого властями против архиерея Элладской Православной Церкви за нарушение запрета на проведение богослужения и причащение верующих (около 20 человек, в том числе представителей местной власти), которое он совершил во время карантина на Вербное воскресенье, 12 апреля 2020 года, сообщает СПЖ.

В связи с резонансом и важностью этого дела для всей Элладской Православной Церкви поддержать владыку Нектария на Корфу прибыли сразу 18 митрополитов со всей Греции. Кроме того, с призывом к верующим прийти к зданию суда, где судили архипастыря, обратился настоятель монастыря Богородицы Касопитры схиархимандрит Поликарп.

21 октября 2020 года в Интернете появилась информация, что по результатам разбирательства суд встал на сторону митрополита Нектария и полностью оправдал его по всем пунктам обвинения. При этом официальный вердикт и формулировка решения суда пока остаётся неизвестной.

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