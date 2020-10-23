Русская линия
Сводка новостей от 23 октября 2020

Суд Корфу полностью оправдал митрополита Керкирского Нектария
Уголовное дело против владыки было возбуждено за совершение им Божественной литургии и причащение верующих в храме святого Спиридона на Вербное воскресенье…

Митрополит Керкирский Нектарий19 октября 2020 года суд Корфу начал рассмотрение уголовного дела, возбуждённого властями против архиерея Элладской Православной Церкви за нарушение запрета на проведение богослужения и причащение верующих (около 20 человек, в том числе представителей местной власти), которое он совершил во время карантина на Вербное воскресенье, 12 апреля 2020 года, сообщает СПЖ.

В связи с резонансом и важностью этого дела для всей Элладской Православной Церкви поддержать владыку Нектария на Корфу прибыли сразу 18 митрополитов со всей Греции. Кроме того, с призывом к верующим прийти к зданию суда, где судили архипастыря, обратился настоятель монастыря Богородицы Касопитры схиархимандрит Поликарп.

21 октября 2020 года в Интернете появилась информация, что по результатам разбирательства суд встал на сторону митрополита Нектария и полностью оправдал его по всем пунктам обвинения. При этом официальный вердикт и формулировка решения суда пока остаётся неизвестной.

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Суд Корфу полностью оправдал митрополита Керкирского Нектария
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