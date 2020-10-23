Русская линия
Сводка новостей от 23 октября 2020

В Москве тысячи верующих Русской Православной Церкви прощаются с отцом Димитрием Смирновым
В Интернете идёт прямая трансляция отпевания почившего председателя Патриаршей комиссии по делам семьи…

Гроб с телом отца Димитрия Смирнова в Храме Христа СпасителяПротоиерея Димитрия Смирнова похоронят за алтарем храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, настоятелем которого он являлся, сообщает РИА Новости.

«По Благословению патриарха Кирилла отца Дмитрия похоронят за алтарем храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке», — сказали в Московской Патриархии.

В настоящее время идёт отпевания батюшки в Храме Христа Спасителя, на которое собрались тысячи верующих Русской Православной Церкви.

Тело отца Димитрия было принесено в храм поздно вечером, но, несмотря на это, тысячи верующих всю ночь тянулись к гробу священника, чтобы проститься с любимым духовником.

В настоящее время Интернете идёт прямая трансляция прощального богослужения.

Русская линия

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В Москве тысячи верующих Русской Православной Церкви прощаются с отцом Димитрием Смирновым
В Интернете идёт прямая трансляция отпевания почившего председателя Патриаршей комиссии по делам семьи...

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