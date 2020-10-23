Протоиерея Димитрия Смирнова похоронят за алтарем храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, настоятелем которого он являлся, сообщает РИА Новости.
«По Благословению патриарха Кирилла отца Дмитрия похоронят за алтарем храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке», — сказали в Московской Патриархии.
В настоящее время идёт отпевания батюшки в Храме Христа Спасителя, на которое собрались тысячи верующих Русской Православной Церкви.
Тело отца Димитрия было принесено в храм поздно вечером, но, несмотря на это, тысячи верующих всю ночь тянулись к гробу священника, чтобы проститься с любимым духовником.
В настоящее время Интернете идёт прямая трансляция прощального богослужения.
Русская линия