В Москве тысячи верующих Русской Православной Церкви прощаются с отцом Димитрием Смирновым В Интернете идёт прямая трансляция отпевания почившего председателя Патриаршей комиссии по делам семьи… Протоиерея Димитрия Смирнова похоронят за алтарем храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, настоятелем которого он являлся, сообщает РИА Новости. «По Благословению патриарха Кирилла отца Дмитрия похоронят за алтарем храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке», — сказали в Московской Патриархии. В настоящее время идёт отпевания батюшки в Храме Христа Спасителя, на которое собрались тысячи верующих Русской Православной Церкви. Тело отца Димитрия было принесено в храм поздно вечером, но, несмотря на это, тысячи верующих всю ночь тянулись к гробу священника, чтобы проститься с любимым духовником. В настоящее время Интернете идёт прямая трансляция прощального богослужения. Русская линия





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