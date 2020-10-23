23 октября 2020 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве при большом стечении верующих Русской Православной Церкви состоялось отпевание почетного председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства, почетного настоятеля храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке протоиерея Димитрия Смирнова, сообщает Патриархия.Ru.

22 октября гроб с телом отца Димитрия был перенесен в Храм Христа Спасителя. Панихиду по почившему священнослужителю совершил председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата, управляющий Северным и Северо-Западным московскими викариатствами епископ Наро-Фоминский Парамон.

Всю ночь Храм Христа Спасителя был открыт для верующих, которые постоянно шли проститься с отцом Димитрием.

23 октября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Божественную литургию в Храме Христа Спасителя возглавил управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Святейшего Патриарха по г. Москве, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря, управляющий Центральным московским викариатством митрополит Воскресенский Дионисий. Его Высокопреосвященству сослужили: председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, управляющий Восточным московским викариатством епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, епископ Наро-Фоминский Парамон, столичное духовенство.

Храм был наполнен верующими, пришедшими попрощаться с почившим пастырем.

По завершении Литургии митрополит Дионисий возглавил отпевание новопреставленного священнослужителя.

Перед началом заупокойного богослужения управляющий делами Московской Патриархии огласил соболезнование Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«В многообразии возложенных на него послушаний отец Димитрий неизменно стремился являть себя добрым и любящим пастырем, с дерзновением и сердечной простотой возвещающим людям Евангельские истины, находящим слово ободрения и поддержки для всех его чаявших», — отмечается в послании Его Святейшества.

Митрополиту Дионисию сослужили: председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон, епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, епископ Наро-Фоминский Парамон, ключарь Храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Владимир Воробьев, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства иерей Феодор Лукьянов, благочинные г. Москвы, столичное духовенство. Всего в отпевании приняли участие 54 пресвитера и 8 диаконов.

Богослужебные песнопения исполнил Патриарший хор Храма Христа Спасителя (регент И.Б. Толкачев).

О упокоении души новопреставленного протоиерея Димитрия молились клирики г. Москвы и Московской области, матушка Людмила, дочь Мария, родственники, духовные чада и прихожане, друзья и соработники почившего пастыря.

Божественная литургия и отпевание транслировались в прямом эфире на телеканале «Союз», прямая трансляция отпевания также шла на телеканале «Спас».

Евангельские зачала были прочитаны архиереями и духовенством.

После шестой песни канона слово произнес епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. «Очень трудно говорить об отце Димитрии, потому что очень много надо сказать и очень трудно за этим множеством слов и воспоминаний о прожитых годах сказать что-то общее. Ещё мало времени прошло после его отшествия от нас, чтобы подвести какую-то черту», — сказал архиерей.

По словам епископа Пантелеимона, отец Димитрий свидетельствовал о правде и своими словами, иногда резкими, и своей жизнью, но эти резкие слова он произносил от боли своего страдающего и сочувствующего сердца, от любви. «Он открыл три детских дома и детей в этих детских домах воспитывал как своих собственных детей», — добавил иерарх.

Епископ Пантелимон в своем слове также обратился к Святейшему Патриарху Кириллу, который не смог присутствовать на отпевании в связи с тем, что находится на карантине по указанию врачей: «Ваше Святейшество, возможно Вы смотрите отпевание. Я хотел бы Вам сказать, что отец Димитрий очень Вас любил, почитал Ваши таланты, преклонялся перед Вашими трудами. И когда Вы позаботились о нём в его болезни, он потом со слезами просил передать Вам свою сердечную благодарность».

Перед разрешительной молитвой слово произнес митрополит Воскресенский Дионисий. Разрешительную молитву прочитал епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

Затем гроб с телом почившего священнослужителя был перенесён в храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Чин погребения отца Димитрия совершили митрополит Воскресенский Дионисий, епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон и епископ Наро-Фоминский Парамон.

Протоиерей Димитрий Смирнов был похоронен за алтарем Благовещенского храма, где он многие годы был настоятелем.

Русская линия