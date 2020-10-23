Отныне аборты в Польше нельзя будет совершить в случае обнаружения у плода тяжёлой неизлечимой болезни, что ранее позволялось…

Конституционный суд Польши принял решение, которое фактически запрещает проведение в стране абортов, сообщает Русская служба Би-би-си.

Судьи признали несоответствующим Конституции положение законодательства, которое разрешало женщине совершить аборт в случае обнаружения у плода тяжёлого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни.

Характерно, что этим положением обосновывалось примерно 98% абортов, которые легально провели в стране в прошлом году.

Решение Конституционного суда приветствовали представители правых и консервативных сил, которые составляют немалую часть сторонников нынешней польской власти.

«Сегодня в память о святом Иоанне Павле II на Его Родине цивилизация Жизни торжествует над цивилизацией Смерти. 22 октября 2020 года войдет в историю. Мы кончаем с убийством беззащитных, с наследием тоталитарных режимов ХХ века», — написал в «Твиттере» депутат польского сейма Томаш Жимковский.

«Решение о том, заводить ребёнка или нет, нужно принимать до того, как ребёнок появится — осознавая все последствия этого, то есть, например, учитывая, что в будущем ребёнок может заболеть. Убийство детей по причине подозрения на их инвалидность признано не соответствующим конституции!» — написала юристка и писательница Магдалена Кожеква-Калишук.

Противники решения реагировали на него не менее эмоционально. «Ад для женщин. Вот что означает сегодняшний приговор политизированного Конституционного суда», — написала вице-спикер сейма Малгожата Кидава-Блонская.

«После сегодняшнего решения Конституционного суда Польша стала первым халифатом Европы», — считает журналист Витольд Гловацкий. «Вброс темы абортов и решение псевдо-суда по этому делу в разгар бушующей эпидемии — это больше чем цинизм. Это политическая подлость», — написал бывший премьер-министр Польши, глава Европейской народной партии Дональд Туск.

Польское законодательство об абортах и до принятия этого решения было одним из самых суровых в Европе. До сегодняшнего дня в стране действовал так называемый «абортивный компромисс».

В начале 90-х, после падения коммунистического режима, в Польше бушевала острая дискуссия на тему допустимости абортов в новом государстве.

Чрезвычайно влиятельная в этой стране Католическая церковь и консервативные политические круги выступали за полный запрет абортов. Левые и либеральные партии протестовали против законодательного запрета искусственного прерывания беременности.

В результате в 1993 году был принят закон о планировании семьи, охране плода и условиях допустимости прерывания беременности.

В этом законе перечислялись три условия легальности аборта:

— если беременность представляет угрозу жизни или здоровью матери,

— если медицинское освидетельствование покажет наличие у плода тяжелого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни,

— если беременность наступила в результате уголовно наказуемого деяния.

Теперь из этого перечня будет исключён второй пункт.

Русская линия