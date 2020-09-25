Русская линия
Сводка новостей от 25 сентября 2020

Поражение на выборах Джукановича ничему не научило
Президент Черногории продолжил свою антицерковную риторику в адрес Сербской Православной Церкви…

Мило ДжукановичПрезидент Черногории Мило Джуканович, судя по всему, не сделал правильных выводов из поражения своей партии на парламентских выборах и в интервью хорватскому изданию Jutarnji list продолжил совершать нападки на Сербскую Православную Церковь, сообщает Eadaily.com.

«Более, чем очевидно, что СПЦ не только неоправданно участвовала в прошедших выборах, но и была самым активным политическим игроком. СПЦ продолжительное время выступает в качестве инструмента великосербского национализма и российских имперских интересов на Балканах. Просто на этот раз она действовала открыто», — заявил Джуканович.

Вместе с тем стоит отметить, что Демократическая партия социалистов Мило Джукановича растеряла свою популярность именно после принятия в Черногории в конце прошлого года нового закона о свободе вероисповедания, согласно которому власти планировали отобрать все храмы у Сербского Патриархата в стране. Принятие этого скандального закона стало возможным благодаря парламентскому большинству ДПС. После этого в стране начались массовые протестные митинги и Крестные ходы.

Комментируя победу объединенной оппозиции на состоявшихся 30 августа парламентских выборах в Черногории, Джуканович назвал это событие «экспериментом». «Черногория является самым стабильным обществом на Западных Балканах. Я верю, что мы можем выдержать и этот эксперимент, частью которого страна стала сегодня. После 30 лет меняется власть. Оппозиция, которая никогда прежде не была властью, должна учиться этому делу. А сама власть по прошествии 30 лет должна учиться оппозиционной деятельности», — заявил он.

Впрочем, как ученик Джуканович совсем плох. В своём интервью он не только выступил против Церкви, но и обвинил во всех смертных грехах Россию и Сербию. Джуканович, в частности, заявил, что за проявлениями «великосербского национализма» в Черногории кроется рука Белграда, который, «осознавая скорое принятие Косово в ООН, пытается путём поддержки националистических великосербских настроений получить себе своего рода компенсацию за счёт Черногории и Республики Сербской».

Русская линия

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Поражение на выборах Джукановича ничему не научило
Президент Черногории продолжил свою антицерковную риторику в адрес Сербской Православной Церкви...

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