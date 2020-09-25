Священник Федор Лукьянов: «Россия не может и не должна быть страной-инкубатором суррогатного материнства»

В Русской Православной Церкви поддержали идею запретить в России суррогатное материнство для иностранцев, назвав в целом подобную практику «совершенно аморальной» и превратившейся в «безнравственный бизнес», сообщает РИА Новости.

Ранее детская правозащитница Московской области Ксения Мишонова заявила, что считает необходимым запретить возможность оказания услуг суррогатных матерей для иностранцев на территории России. Уполномоченная отметила, что необходимо знать судьбу детей, которые рождаются в России, в какие семьи они попадают, что с ними происходит дальше.

«Россия не может и не должна быть страной-инкубатором суррогатного материнства для иностранных граждан. Патриаршая комиссия приветствует все шаги законодательной власти к ограничению и совершенному устранению этой порочной и пагубной для общества практики», — заявил РИА Новости глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.

В целом характеризуя суррогатное материнство, представитель Церкви заметил, что, по его мнению, это «совершенно аморальная и недопустимая для верующего человека практика».

«Это безнравственный бизнес, прикрывающийся якобы помощью бесплодным. Эта практика ориентирована на получение прибыли и в основном на экспорт. <…> Женщины фактически продают своё здоровье, а если рожают „некачественного“ ребёнка, то „клиент“ часто отказывается, и ребёнок-инвалид остаётся на попечении матери. Суррогатное материнство наносит непоправимый ущерб женскому здоровью, возлагая лечение всех возможных последствий для женщин, выступивших в качестве суррогатных матерей, на отечественный бюджет», — сказал священник.

Отец Федор заметил, что практика суррогатного материнства запрещена во многих странах, в частности, в Германии, Италии и Китае. «Разделение биологического и социального материнства может привести к проблеме идентичности ребёнка и неизбежным глубоким психологическим конфликтам», — добавил представитель Церкви.

Русская линия