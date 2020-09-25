«Я призываю к миру. Я семь лет прожила на войне. Мы обычные люди, хотим мира»

24 сентября 2020 года в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре состоялась пресс-конференция участников Международного форума «Люди мира», в ходе которой были подведены итоги состоявшегося форума, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич напомнил о решении Священного Синода Украинской Православной Церкви от 17 августа 2020 года провести форум «Люди мира». «Этот форум состоялся на Донбассе в городе Святогорск в Свято-Успенской Святогорской Лавре и объединил различных людей. Главным образом простых людей, которые живут на линии разграничения — это и врачи, и учителя, и военные, ветераны АТО и многие другие», — отметил он.

Отец Николай сообщил, что на брифинге присутствовали участники форума, которые поделятся своим видением того, что нужно делать для наступления мира и окончания войны. В конференции приняли участие ветеран АТО Вячеслав Шевчук (Северодонецк), врач Валерия Леонова (сел. Жованка, пгт Зайцевое), председатель ОО «Институт мира» Максим Ленко (Горловка), пенсионерка Елена Попова (пгт. Зайцевое) и предприниматель Юрий Бережной (Луганск).

Вначале присутствующие спикеры зачитали «Обращение участников форума, жителей Донецкой и Луганской областей к Президенту Украины Владимира Зеленского». После чего поделились своими мыслями относительно выхода из состояния войны на Донбассе.

Ветеран АТО Вячеслав Шевчук рассказал, что служил в Луганской области с 2014 по 2016 год. По его убеждению, для умиротворения ситуации, прежде всего, «должна заработать экономика». «Люди, которые сегодня зарабатывают на конфликте, должны начать зарабатывать на экономике. Экономика должна расти. Только таким образом мы сможем остановить войну».

«Я очень рад, что инициатором тех действий, которые мы делаем, была Церковь. Потому, что это единственный институт, который сегодня не ангажирован ничем, — сказал военный. — Сегодня на той стороне государства нет, но единственный институт, который сегодня может вести диалог, — это Церковь. Она может говорить здесь, она может говорить и там».

Валерия Леонова отметила, что до 2018 года работала врачом в Горловке, позже переехала и лечила людей в селах, которые находятся на линии разграничения. Она рассказала о сверхсложных условиях работы, о недостаточности финансирования и проблемах, связанных с работой в условиях военных действий.

Председатель ОО «Институт мира» Максим Ленко, который сейчас проживает в Киеве и родом из Горловки отметил, что их организация в течение этой войны помогает людям, которые пересекая линии разграничения, оказываются в затруднительном положении.

«Наша цель закончить войну, восстановить мир на Донбассе и интегрировать его в состав Украины. Поэтому мы приняли участие в Международном форуме „Люди мира“. Форум — это площадка для общения людей, которым не безразлична эта проблема, которые хотят установления мира в стране и прекращения войны. Людей, которые понимают, что никакого социально-экономического развития страна в состоянии войны не может иметь», — сказал он.

Пенсионерка Елена Попова, жительница поселка Зайцево рассказала о боли, который ей и её семье приходится все эти годы переживать, о состоянии здоровья, которое ухудшилось в результате пребывания в состоянии постоянного стресса. «До войны я была здоровым человеком. Думаю, что диабет получила, когда был обстрел, и моего сына завалило в доме. Я своими руками все разгребала. Понимаете, что я тогда пережила, как мать? Слава Богу, они остались живы, их спасла балка. Не одна я переживаю. В нашем поселке жило до войны 800 человек, сейчас у нас осталось 105. У нас погибло 17 мирных человек и 33 были ранены».

Женщина рассказала, что сегодня начали восстанавливать дома, однако все боятся, что если возобновятся боевые действия, то всё будет опять разрушено. Ремонтом дорог занимаются сами местные жители. Однако существует опасность из-за минирования территорий. Полтора года посёлок жил совсем без света, инфраструктура разрушена и в эти дни со страхом ждут наступления холодов.

«Я призываю к миру. Я семь лет прожила на войне. Мы обычные люди, хотим мира», — сказала Елена.

Предприниматель Юрий Бережной — житель Луганска также рассказал о жизни в условиях войны: о разрушенных дорогах, об отсутствии железнодорожного сообщения, о недостаточности КПП для пересечения линий разграничения, о ряде экономических проблем, которые требуют решения.

Подытоживая, протоиерей Николай Данилевич выразил надежду, что диалог, который начался во время Форума приведет к положительным результатам. «Дай Бог, чтобы это имело положительный результат. Мы не имеем каких-то иллюзий, что уже завтра завершится война. Это процесс — короткий или длительный — мы не знаем, — отметил он. — Но теперь мы имеем что ответить перед Богом на вопрос, что мы сделали для мира».

Священнослужитель ещё раз подчеркнул, что Церковь не может решить всех проблем, однако «Церковь может быть мостом, но по этому мосту нужно идти, нужно общаться». «Мы хотим, чтобы нас услышали люди и по ту сторону баррикад, и на неподконтрольной территории. В этом общении заложен залог начала диалога, начала мира. Дай Бог, чтобы это произошло как можно быстрее», — заключил отец Николай.

Русская линия