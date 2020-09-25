О том, как можно использовать тему коронавируса в своих политических интересах, наглядно стало видно на примере недавних массовых демонстраций в Белоруссии. До протестов только ленивый не обвинял белорусские власти в безумстве из-за того, что Минск не стал вводить никаких ограничений из-за «китайского вируса». Однако, как только начались массовые акции протестов, об опасности коронавируса все забыли и в первую очередь, критики белорусских властей. Получается, что если надо — возникает тема коронавируса и ограничений, а если нет — можно о ней забыть.

На этом фоне не оставляет мысль о том, что отныне коронавирус может стать удобным рычагом для решения тех или иных задач для чиновников во всём мире, и вряд ли кто-то просто так станет отказываться от такого хорошего рычага управления. Так, ещё совсем недавно практически никто из россиян не знал имени главы Роспотребнадзора Попой, а сегодня она единолично издаёт распоряжения, которые касаются жизни всех россиян, ограничивая их свободу и предписывая соблюдать те или иные ограничения. Какой чиновник не мечтает о такой власти?

Не случайно, мэр Москвы Сергей Собянин буквально сроднился с темой коронавируса. С недавних пор он своими распоряжениями на тему ограничений задаёт тон практически для всей России и соревнуется в этом с правительством и Кремлём. И хотя во время встречи с губернаторами президент Владимир Путин заявил о нежелательности серьёзных ограничений из-за коронавируса, Собянин буквально в тот же день «рекомендовал» посадить всех пожилых людей по домам.

Мэр столицы попросил москвичей старше 65 лет и граждан более молодого возраста, страдающих хроническими заболеваниями, начиная с 28 сентября:

— без особой необходимости не выходить из дома (не покидать загородный участок),

— временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно,

— при этом прогулки и занятия физкультурой на воздухе никак не ограничиваются,

— поручить более молодым членам семьи покупки и оплату счетов, а если это невозможно, то ходить в магазины и аптеки в масках и перчатках и как можно реже,

— работающим пенсионерам старше 65 и лицам с хроническими заболеваниями перейти на удаленку или взять отпуск,

— при необходимости им будут выданы больничные листы,

— если присутствие на работе остро необходимо, то быть максимально осторожными.

Референдум по новой Конституции и выборы прошли, теперь, по всей видимости, можно закручивать «ковидные гайки».

Русская линия