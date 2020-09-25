Период громких заявлений европейских политиков, которые во время госпереворота в Киеве наперебой обещали Украине финансовую и прочую помощь, безвозвратно прошёл. В ЕС уже не знают, как дать Киеву понять, что приставать с просьбами о помощи стало уже совсем неприлично и бессмысленно. А о договоре об евроинтеграции вообще никто не вспоминает.

На днях глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель посетил Украину с официальным визитом, во время которого он, в частности, встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. О чём они говорили, понять несложно — в Киеве вновь просили у Европы финансовой помощи. Однако, судя по всему, что-то пошло не так.

Комментируя свой визит, Жозеп Боррель был предельно жёсток, сообщает РИА Новости. «Как я сказал президенту (Владимиру Зеленскому — прим. ред.), Европейский Союз — это не благотворительная организация или банкомат», — говорится в официальном отчёте на сайте Евросоюза.

Боррель отметил, что Украине необходима поддержка в реформах, так как в данный момент темпы реализации планов Зеленского значительно замедлились. Он также напомнил, что помощь Украине остается в повестке Евросоюза, но подчеркнул, что проводить изменения внутри страны должен сам Киев.

Ранее глава украинского Минфина Серей Марченко отметил, что страна рассчитывает до конца года получить 3,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда по новой программе, до миллиарда долларов от Всемирного банка, а также более миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Однако, в Европе уже дали понять, что не будут выделять средства Киеву просто так.

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