Русская линия
Сводка новостей от 25 сентября 2020

Греция готова возобновить авиасообщение с Россией
Единственной причиной, по которой данный вопрос может быть не решён положительно, остаётся позиция российских властей…

карта ГрецииГреция готова восстановить авиасообщение с Россией в полном объеме с 1 октября. На днях греческие власти прислали российской стороне официальное письмо, в котором сообщили, что согласны на возобновление полетов с 1-го числа, сообщает газета «Известия» со ссылкой на свои источники на российском рынке авиаперевозок.

При этом издание отмечает, что окончательное решение остается за российскими властями. Полёты будут возобновлены в случае если оперативный штаб примет положительное решение по данному вопросу, а председатель правительства Михаил Мишустин подпишет распоряжение.

По данным источников, на первом этапе авиасообщение, по всей видимости, будет открыто в усеченном виде. Хотя изначально рассчитывалось, что его возобновят полностью — по той же схеме, по которой в августе открыли полеты в Турцию.

Однако пока оперштаб рассматривает вариант запуска по одному рейсу в неделю — от российской стороны будет летать «Аэрофлот» один раз в неделю из Москвы в Афины.

Русская линия

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