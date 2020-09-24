Совет муфтиев России фактически прекращает своё существование, а его члены намерены влиться в ряды ЦДУМ России…

Бессменный глава Совета муфтием России Равиль Гайнутдин заявил о реформировании своей организации и переводе всех сотрудников Совета муфтиев России в Духовное управление мусульман РФ Талгата Таджуддина. Это, по сути, означает, что четвертьвековая история Совета подошла к концу, заявил исламовед Роман Силантьев, передаёт Интерфакс.

«Муфтий Равиль Гайнутдин окончательно перешёл в нишу верховного муфтия ЦДУМ Талгата Таджуддина и полностью скопировал структуру Центрального духовного управления мусульман. Там, кстати, тоже есть Совет муфтиев», — прокомментировал это событие Роман Силантьев.

Чем руководствовался Гайнутдин, принимая такое неожиданное решение, сказать сложно. Однако не исключено, что в будущем он хочет занять место верховного муфтия ЦДУМ Талгата Таджуддина, с которым все эти годы соперничал.

По мнению исламоведа, это стало «фатальной ошибкой» муфтия Гайнутдина: «освободившуюся нишу альянса независимых муфтиятов уже заняло Духовное собрание мусульман России Альбира Крганова, а вот победить ЦДУМ на его же территории совершенно нереально».

Сейчас муфтий Гайнутдин может лишиться ряда ключевых региональных организаций, считает Силантьев, отмечая, что «многие из них уже резко критикуют реформу его структур», и некоторые — например, Ивановский муфтият — он уже потерял.

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