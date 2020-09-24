Русская линия
Сводка новостей от 24 сентября 2020

Трамп вновь выступил против абортов и в защиту нерождённых детей
Президент США заявил о намерении подписать закон о защите детей, родившихся, несмотря на попутку аборта…

Дональд Трамп23 сентября 2020 года президент США Дональд Трамп объявил, что подпишет закон, требующий оказания медицинской помощи младенцам, родившимся живыми после неудачных абортов, сообщает СПЖ со ссылкой на издание Сruxnow.com.

«Сегодня я объявляю о том, что подпишу исполнительный приказ „Born-Alive“, чтобы все драгоценные младенцы, рождённые живыми, независимо от обстоятельств, получили медицинскую помощь, которую они заслуживают. Это наш священный моральный долг», — подчеркнул Дональд Трамп.

Законпроект о лицах, переживших младенческий аборт, неоднократно представлялся в Конгрессе, но так и не стал законом из-за недостаточного количества подписей членов Палаты представителей.

Предлагаемый закон не устанавливает каких-либо новых ограничений или лимитов на доступ к аборту, но будет требовать, чтобы младенцы, рождённые живыми после попытки аборта, получали надлежащую медицинскую помощь, соответствующую той, которая оказывается ребёнку того же возраста, рожденному при других обстоятельствах. Несколько штатов уже приняли свою собственную версию законопроекта.

Трамп также объявил, что его администрация будет «увеличивать федеральное финансирование неонатальных исследований, чтобы обеспечить каждому ребёнку наилучшие шансы на процветание и рост».

Ранее Трамп уже неоднократно выступал против абортов, и хотя его намерение подписать новый закон — это полумера, которая не останавливает в США само убийство детей, тем не менее, это всё, что ныне возможно сделать для спасения нерождённых младенцев в реалиях нынешнего американского общества.

Русская линия

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