Русская линия
Сводка новостей от 24 сентября 2020

Владимир Легойда: В Европе вокруг «гендерного разнообразия» творится какое-то безумие
Глава Синодального отдела назвал кощунством рекламу Лютеранской церкви Исландии с изображением Иисуса Христа в образе трансвестита…

Владимир ЛегойдаПредседатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём Telegram-канале прокомментировал акцию Лютеранской церкви Исландии, изобразившей на рекламе Иисуса Христа в образе трансвестита, танцующего под радугой. Представитель Русской Церкви назвал это безумием и кощунством.

«Такое кощунство породило шквал возмущенных комментариев в интернете, вынудив авторов этой рекламы удалить её из сети, хотя она ещё минимум две недели будет „красоваться“ на автобусах, курсирующих по Рейкьявику», — отметил Легойда.

«Петур Георг Маркан, представитель Исландской церкви по работе со СМИ, весьма неловко попытался оправдать изображение Христа именно в таком виде. По его словам, Иисус Христос может являть себя в различных формах и церковь приветствует разнообразие», — сообщил представитель Русской Церкви.

«Впрочем, в итоге, — по всей видимости, под давлением массы негативных отзывов, — ему всё же пришлось признать, что не „все в порядке“. „Мы знаем, что не все согласны с тем, что Христос должен выглядеть таким образом, и мы, конечно, уважаем это“, — заявил представитель Исландской церкви. Комментарии излишни», — заключил Владимир Легойда.

Русская линия

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Владимир Легойда: В Европе вокруг «гендерного разнообразия» творится какое-то безумие
Глава Синодального отдела назвал кощунством рекламу Лютеранской церкви Исландии с изображением Иисуса Христа в образе трансвестита...

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