Иерарх Сербской Православной Церкви епископ Рашко-Призренский Феодосий обратился к сербам, которые живут в Косово и Метохии, с призывом не продавать свои дома и не покидать эти земли, чтобы не бросать православные святыни. Обращение иерарха опубликовано на сайте Черногорско-Приморской митрополии СПЦ 23 сентября 2020 года, сообщает СПЖ.

«Сербский православный народ веками жил на землях старой Рашки, Косово и Метохии, где простираются самые глубокие корни нашего духовного существования, воплощенного в многочисленных святынях нашей Церкви. На протяжении веков эти святыни сияли, как маяки, показывая нам и окружающим, что мы здесь свои, что мы не хотим ничего отнимать у других. Всё, что отнято, то и проклято. Наше дело одно — сберечь то, что нам принадлежит и что наши предки оставили нам в наследство», — отметил иерарх в своем обращении.

Владыка призвал верующих «остаться у своих многовековых домашних очагов и не оставлять чужим собственность, которую наши предки с трудом сохранили и сберегли в самые трудные времена турецкого владычества, во время многочисленных войн и бедствий».

«Это не обычная земля, которую можно продать или купить, это земля, засеянная костями наших предков, освященная молитвами, окропленная слезами тружеников и залитая кровью мучеников, — подчеркнул епископ Феодосий. — Оставаясь в своих имениях, у своих очагов, мы становимся хранителями своей идентичности и наших святынь, которые органически связаны с верующими людьми и православной верой. Наша вера веками оберегала нас в вихре исторических событий, чтобы мы были народом Божьим, наследниками святого Саввы и великих Неманичей, святого Царя Лазаря и многочисленных святых мучеников, просиявших на земле Рашки, Косово и Метохии».

Тех, кто собирается продать свое имущество из-за нелегкой жизни и сложных материальных условий, епископ попросил прежде всего подумать о своих родственниках и соседях, которые хотят остаться, чтобы из-за своего эгоизма и временного решения финансовых проблем не поставить их в ещё более затруднительное положение.

«Пастырски мы призываем всех вас, братья и сестры, оказавшись перед этим выбором, спросить себя в глубине души, стоит ли продать землю и заработать деньги, но, в то же время, понести тяжёлое бремя совести? Поэтому давайте и в эти исторические моменты продемонстрируем христианскую и, прежде всего, человеческую ответственность перед самими собой, нашими детьми, которым необходимо знать, откуда они родом, и перед нашими соседями. На них мы перекладываем бремя, которое, как нам кажется, мы легко сбросили с наших плеч <…>».

«Давайте проявим терпение и принесем жертву любви, держась вместе как один народ Божий, подражая святым рода нашего, чтобы стать верными служителями Господа нашего. Давайте сохраним любовь и братскую солидарность, чтобы показать, что мы достойные дети наших предков, и сохранить этим нашу веру, имя и постоянство нашего пребывания на землях нашего святейшего Раса, Косово и Метохии», — резюмировал епископ Рашко-Призренский Феодосий.

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