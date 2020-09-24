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Сводка новостей от 24 сентября 2020

Митрополит Минский Вениамин: «Прошу вас откликнуться на мой призыв»
Предстоятель Белорусской Православной Церкви призвал верующих Белоруссии к трёхдневному посту ради мира в стране…

Митрополит Минский ВениаминК трехдневному посту и усиленной молитве ради возвращения мира в Беларусь призвал православных христиан митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, выступая 23 сентября на пресс-конференции «Сохранение культурно-исторического наследия белорусского народа: воссоздание напрестольного креста Туровской епархии XII—XIII вв.еков», сообщает сайт Белорусской Православной Церкви.

«Со всей ответственностью говорю, сознавая важность своих слов, что никто как Бог поможет. Призываю в поручители за мои слова Матерь Божию и наших Белорусских святых. Они нас учат, что зло можно преодолеть добром и обращением к Богу», — сказал Предстоятель.

Выразив глубокое упование на то, что в ответ на молитвы народа будет явлен отклик с Неба, владыка сказал:

«Если же слова мои окажутся обманчивыми, то пусть даже завершится жизнь моя! Но прошу вас откликнуться на мой призыв. Сила Честнаго и Животворящего Креста, не остави нас грешных!»

Русская линия

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Предстоятель Белорусской Православной Церкви призвал верующих Белоруссии к трёхдневному посту ради мира в стране...

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