К трехдневному посту и усиленной молитве ради возвращения мира в Беларусь призвал православных христиан митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, выступая 23 сентября на пресс-конференции «Сохранение культурно-исторического наследия белорусского народа: воссоздание напрестольного креста Туровской епархии XII—XIII вв.еков», сообщает сайт Белорусской Православной Церкви.

«Со всей ответственностью говорю, сознавая важность своих слов, что никто как Бог поможет. Призываю в поручители за мои слова Матерь Божию и наших Белорусских святых. Они нас учат, что зло можно преодолеть добром и обращением к Богу», — сказал Предстоятель.

Выразив глубокое упование на то, что в ответ на молитвы народа будет явлен отклик с Неба, владыка сказал:

«Если же слова мои окажутся обманчивыми, то пусть даже завершится жизнь моя! Но прошу вас откликнуться на мой призыв. Сила Честнаго и Животворящего Креста, не остави нас грешных!»

Русская линия