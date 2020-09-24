Русская линия
Сводка новостей от 24 сентября 2020

В Москве предложили установить памятник непраздным женщинам
В Русской Православной Церкви поддержали это начинание, предложив установить памятники беременным женщинам в каждом городе…

Памятник беременной женщинеВ Русской Православной Церкви поддержали инициативу общественных активистов по установке в Москве памятника плодоносящим женщинам, отказавшимся от аборта и решившимся, несмотря на трудности и скорби, вынашивать своего ребёнка, призвав распространить подобный опыт, учитывая непростую демографическую ситуацию, и на все города России, сообщает РИА Новости.

Ранее руководительница благотворительного проекта по помощи кризисным беременным женщинам «Спаси жизнь» Екатерина Маркова вместе с другими участниками этой программы обратилась к столичным властям с предложением установить в Москве памятник непраздным женщинам. Авторы инициативы отмечают, что уровень рождаемости в стране падает, и это происходит, в том числе, из-за деградации института семьи. В обращении говорится о том, что установка памятника поможет формированию положительного образа беременности и родов.

«Такие памятники нужны в каждом городе. В стране сегодня дефицит социальной рекламы в поддержку института семьи», — заявила в четверг РИА Новости руководитель направления профилактики абортов синодального отдела РПЦ по благотворительности, директор кризисного центра «Дом для мамы» православной службы «Милосердие» Мария Студеникина.

По её словам, сейчас в социальных сетях активно распространяется негатив в отношении материнства и семейных ценностей, и, «как итог, многие отказываются от создания семьи и рождения детей». «В такой ситуации рождаемость будет только снижаться. Меры социальной поддержки семей и меры по сохранению в обществе позитивного отношения к деторождению должны идти бок-о-бок. Это позволит эффективно решать демографические проблемы», — отметила представительница Синодального отдела.

Как следует из данных Росстата, рождаемость в России за семь месяцев 2020 года снизилась на 5,7% в годовом выражении. В январе-июле текущего года в России родилось более 811,6 тысячи младенцев против 860,4 тысячи годом ранее. Таким образом, естественная убыль населения в России в январе-июле 2020 года составила почти 316,4 тысячи человек (годом ранее — почти 209,7 тысячи человек).

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Владимир Легойда: В Европе вокруг «гендерного разнообразия» творится какое-то безумие
Глава Синодального отдела назвал кощунством рекламу Лютеранской церкви Исландии с изображением Иисуса Христа в образе трансвестита...

Митрополит Минский Вениамин: «Прошу вас откликнуться на мой призыв»
Предстоятель Белорусской Православной Церкви призвал верующих Белоруссии к трёхдневному посту ради мира в стране...

Епископ Рашко-Призренский Феодосий: Ради наших святынь не покидайте Косово
Несмотря на трудности и притеснения сербы призваны оставаться в крае, заявил владыка...

В Москве предложили установить памятник непраздным женщинам
В Русской Православной Церкви поддержали это начинание, предложив установить памятники беременным женщинам в каждом городе...

Гайнутдин перешёл к Таджуддину
Совет муфтиев России фактически прекращает своё существование, а его члены намерены влиться в ряды ЦДУМ России...

Трамп вновь выступил против абортов и в защиту нерождённых детей
Президент США заявил о намерении подписать закон о защите детей, родившихся, несмотря на попутку аборта...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем лидеров русских монархистов П.Н.Дурново и А.С.Вязигина...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика