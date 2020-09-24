В Русской Православной Церкви поддержали инициативу общественных активистов по установке в Москве памятника плодоносящим женщинам, отказавшимся от аборта и решившимся, несмотря на трудности и скорби, вынашивать своего ребёнка, призвав распространить подобный опыт, учитывая непростую демографическую ситуацию, и на все города России, сообщает РИА Новости.

Ранее руководительница благотворительного проекта по помощи кризисным беременным женщинам «Спаси жизнь» Екатерина Маркова вместе с другими участниками этой программы обратилась к столичным властям с предложением установить в Москве памятник непраздным женщинам. Авторы инициативы отмечают, что уровень рождаемости в стране падает, и это происходит, в том числе, из-за деградации института семьи. В обращении говорится о том, что установка памятника поможет формированию положительного образа беременности и родов.

«Такие памятники нужны в каждом городе. В стране сегодня дефицит социальной рекламы в поддержку института семьи», — заявила в четверг РИА Новости руководитель направления профилактики абортов синодального отдела РПЦ по благотворительности, директор кризисного центра «Дом для мамы» православной службы «Милосердие» Мария Студеникина.

По её словам, сейчас в социальных сетях активно распространяется негатив в отношении материнства и семейных ценностей, и, «как итог, многие отказываются от создания семьи и рождения детей». «В такой ситуации рождаемость будет только снижаться. Меры социальной поддержки семей и меры по сохранению в обществе позитивного отношения к деторождению должны идти бок-о-бок. Это позволит эффективно решать демографические проблемы», — отметила представительница Синодального отдела.

Как следует из данных Росстата, рождаемость в России за семь месяцев 2020 года снизилась на 5,7% в годовом выражении. В январе-июле текущего года в России родилось более 811,6 тысячи младенцев против 860,4 тысячи годом ранее. Таким образом, естественная убыль населения в России в январе-июле 2020 года составила почти 316,4 тысячи человек (годом ранее — почти 209,7 тысячи человек).

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