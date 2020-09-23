Митрополит Екатеринбургский Кирилл: Здесь пытались уничтожить и всю память, и любой след о Царской семье. Но сто лет прошло, а мы помним

23 сентября 2020 года, в день 20-летия со дня основания монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил чин освящения храма святых Царственных страстотерпцев и затем Божественную литургию в новоосвященном храме, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

23 сентября 2000 года, через месяц после канонизации Царской семьи, Святейший Патриарх Алексий II посетил святую шахту № 7 и благословил на Ганиной Яме строить монашескую обитель. Первым храмом мужского монастыря стал так называемый Царский храм, в котором сегодня, в столь памятный день, было отслужено праздничное архиерейское богослужение.

При освящении храма был совершен торжественный крестный ход в Державный храм, после чего состоялось обнесение мощей вокруг Царского храма, которые затем были вложены в освященный престол.

За богослужением молились настоятельница Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря игумения Домника (Коробейникова) и настоятельница Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» игумения Варвара (Крыгина).

По завершении Литургии владыка Кирилл поздравил всех с праздником в честь 20-летия основания Царской обители. В своём архипастырском слове владыка митрополит пожелал всем участникам богослужения, чтобы никогда нас не оставляла помощь святых Царственных страстотерпцев, принявших мученическую кончину в подвале дома инженера Ипатьева. Именно сюда, в урочище Ганина Яма, были привезены на уничтожение августейшие останки, чтобы стереть с лица земли следы чудовищного преступления, а вместе с ними и память о святой Царской семье.

«Здесь пытались уничтожить и всю память, и любой след. Но сто лет прошло, а мы помним. И эти люди, которые приходят сюда нескончаемой вереницей, помнят всегда подвиг Царской семьи, — отметил владыка. — Все это является свидетельством не только любви Бога к человеку, но и свидетельством верности человека Богу и тем Его избранным угодникам Божиим, к которым, прежде всего, причислил сам Господь, и которых мы сегодня считаем молящимися за нас перед престолом Божиим».

«Поэтому помолимся сегодня в этом освященном вновь храме Господу Богу нашему, дабы Он благословил миром и благоденствием нашу русскую землю, чтобы давал нам правильную и благочестивую жизнь, и чтобы всегда были люди, которые всем сердцем, всей душой молились бы Богу, и эта молитва охраняла бы весь человеческий род от разных бед и напастей», — сказал архипастырь.

Владыка митрополит выразил слова братской любви и благодарности генеральному директору УГМК Андрею Козицыну. Правящий архиерей отметил, что все в этом монастыре — «практически каждый камушек, каждая святынька» — наполнены любовью его сердца, его друзей и помощников.

Отметим, компания «Уралэлектромедь», головное предприятие в составе Уральской горно-металлургической компании — генеральный подрядчик строительства монастыря с 2001 года и главный ктитор (благодетель) обители многие годы.

После богослужения все молящиеся также пропели «Многая лета» владыке Викентию — двадцатилетие назад архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, ныне митрополит Ташкентский и Среднеазиатский, был первым настоятелем монастыря и осуществлял общее духовное руководство строительством обители.

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