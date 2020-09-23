Глава Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства выступил против корректировки позиции Церкви по отношению к ЭКО…

Изменение общецерковной позиции по вопросу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) пока преждевременно, нужно вначале дождаться получения однозначных научных данных относительно последствий ЭКО, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Церковь может уточнить свою позицию по ЭКО с учётом новых технологий. По словам одного из авторов готовящегося документа в Межсоборном присутствии священника Романа Тарабрина, разрабатываемый документ будет отражать отношение Церкви к ЭКО с учетом последних достижений и появившейся возможности не уничтожать так называемые «лишние эмбрионы».

«Если предположить, что Церковь даст этическое одобрение методу ЭКО для бесплодных пар (даже в случае использования лишь одного эмбриона), получается, что мы подписываемся на чистом листе бумаги и серьёзно рискуем. Мы не знаем подлинных последствий, которые проявятся спустя десятилетия», — обратил внимание отец Федор.

Он напомнил, что первый ребёнок родился с помощью ЭКО лишь в 1978 году, а в СССР — в 1986 году.

«На мой взгляд, какое-либо изменение позиции Церкви возможно лишь тогда, когда хотя бы научное сообщество получит более-менее полную картину последствий использования экстракорпорального оплодотворения. До сих пор не разработана — и я думаю, не случайно — единая система оценки как эффективности, так и безопасности различных вспомогательных репродуктивных технологий с ведением единых регистров таких пациентов. По крайней мере, нет общедоступных и объективных данных, а не данных лоббистов данной технологии. Наоборот, многие учёные высказывают серьёзную обеспокоенность последствиями ЭКО», — отметил глава Патриаршей комиссии.

По его словам, вмешательство в естественный процесс зачатия «может индуцировать трудно тестируемые, сложные и далеко идущие изменения в генетическом материале потомства». Собеседник агентства задался вопросом, готова ли сейчас Церковь «взять на себя моральную ответственность за сохранение и воспроизводство факторов нарушения здоровья потомства, а самое печальное, за передачу последующим поколениям мужского и женского бесплодия?».

Полемизируя со сторонником корректировки позиции Церкви священником Романом Тарабриным, глава Патриаршей комиссии сослался на «данные авторитетных российских ученых», согласно которым, число детей с врожденной патологией сильно разнится среди тех, кто рожден с помощью ЭКО и зачатых естественным образом.

«Более 70% детей, зачатых с помощью ЭКО, имеют нарушения в развитии. Это позиция Союза педиатров России, глава которого, ученый с мировым именем, академик Александр Баранов, неоднократно заявлял об опасности ЭКО как для здоровья женщин, так и для здоровья детей, зачатых таким образом. <…> Согласно данным финских исследователей, приведенным в документе „О состоянии здоровья детей, родившихся в результате использования вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе ЭКО“, смертность среди ЭКО-детей оказалась в два раза выше, в сравнении с результатами в популяции», — сообщил священник.

Говоря о том, может ли Церковь с богословской и нравственной позиции одобрить какой-либо из видов ЭКО, он призвал «быть предельно осторожными и не спешить».

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