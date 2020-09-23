Сегодня в Минске состоялась церемония инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко. Однако, целый ряд европейских стран отказались признать легитимности власти Лукашенко. Об этом заявили даже в Германии, чем фактически не оставили ему никакого выбора — теперь вся надежда Лукашенко только на Кремль.

При этом бросается в глаза, что ЕС оказался расколот по вопросу санкций против Белоруссии.

Отвечая на вопрос о санкциях ЕС против представителей Минска, представитель канцлерин Гремании Штеффен Зайберт выразил сожаление правительства Германии по поводу того, что странам Евросоюза до сих пор не удалось их ввести, сообщает «Немецкая волна». «Наша цель — как можно скорее принять штрафные меры, и для этого мы будем и дальше вести интенсивные консультации со всеми нашими европейскими партнерами», — заявил Зайберт.

Пресс-секретарша МИД ФРГ Мария Адебар в свою очередь выразила надежду на то, что в рамках ЕС скоро будет достигнуто согласие по вопросу о санкциях в отношении Беларуси. Но чтобы выразить свое негативное отношение к действиям представителей Минска, добавила она, немецкий МИД сделал дипломатический жест — приостановил деятельность германо-белорусской рабочей группы, консультирующей правительство Беларуси.

Более ничего сделать с Лукашенко в Европе не смогли.

При этом постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс считает инаугурацию частью договоренностей между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным во время их встречи в Сочи 14 сентября. «Я думаю, мы видим реализацию „сочинского плана“. То, о чем договорились (в Сочи. — Ред.), до сих пор держат в тайне от нас. Только благодаря поддержке Путина Лукашенко решился пойти на инаугурацию, хотя народ его отверг и не считает легитимным», — отметил Ауштрявичюс в интервью DW.

Евродепутат считает, что после инаугурации последуют другие шаги из «Сочинского плана», о которых общественность пока не знает. «Но то, что эти два человека (Лукашенко и Путин. — Ред.) решили и сейчас реализуют, — это не принесет ничего хорошего ни Беларуси, ни Европе. Это поставит под угрозу существование Беларуси, стабильность в Европе и региональную безопасность», — добавил он.

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