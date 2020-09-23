Глава Константинопольского Патриархата Патриарх Варфоломей серьёзно разочарован и обижен тем, что, несмотря на его прямые заявления о своих особых правах во всём православном мире, Поместные Православные Церкви отказываются признавать его «восточным папой Римским» и подчиняться «Матери-Церкви — Константинополю».

Об этом свидетельствуют постоянные оговорки Патриарха Варфоломея, которые он допускает по поводу и без повода в адрес неких «неблагодарных детей», которые всем обязаны Константинопольскому Патриархату, однако не хотят считать его действия безошибочными.

Так, 1 сентября 2020 года глава Константинопольского Патриархата вновь пожаловался на «неблагодарных детей с Севера», сообщает СПЖ со ссылкой на Orthodox Times.

Приветствуя новоизбранного митрополита Метрского и Афирского Димитрия, Патриарх Варфоломей указал на «особый восторг» в связи официальным возложением «евангелического послания вашего достойного избрания в качестве митрополита Вселенского престола, в заслугу ваших многих лет служения, особенно в великой стране Германии среди эмигрантов, детей Матери-Церкви, под началом выдающегося пастыря брата Августина».

«Мы всем обязаны нашему Вселенскому патриархату, этой любящей Матери, которая рождает и взращивает своих детей в воспитании и послушанию Господу, она делает их пастырями и учителями народа Божьего, она поддерживает их, она прославляет их и она хвалится ими Богу, иногда она претерпевает от их неблагодарности, как от отдельных лиц, так и церковных лиц и объединений, как в случае с ее детьми с севера», — сказал глава Фанара.

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