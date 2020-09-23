В Госдуме планируют внести поправки в ФЗ «О свободе совести «. Православные — за, мусульмане, иудеи и буддисты — против…

Совет Госдумы РФ принял решение отложить первое чтение законопроекта «О внесении изменений в ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» в связи с протестами представителей мусульман, иудее и буддистов, сообщает РИА Новости.

Среди прочего проект предусматривает для священнослужителей и «персонала религиозных организаций», которые получили духовное образование за рубежом, обязательную переаттестацию в российских учебных заведениях, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью. Эта норма вызвала негативную реакции со стороны российских буддистов, которые традиционно получают духовное образование за рубежом. Также свою озабоченность в связи с законопроектом выразили некоторые мусульманские, еврейские, протестантские и католические организации.

В Русской Православной Церкви все нововведения только приветствовали. Так глава Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега) заявила, что «мы полностью поддерживаем этот законопроект».

«Особенно важны в нем два положения: одно предусматривает возможность закрепления в уставах централизованных религиозных организаций запрета на выход или исключение местных религиозных организаций, входящих в структуру централизованных. По существу, это положение предотвращает любые попытки раскола традиционных конфессий, и мы его поддерживаем», — сказала игумения Ксения.

Второе положение законопроекта, добавила она, запрещает включать сведения о вероисповедании в наименования тех юридических лиц, в состав учредителей и участников которых не входят религиозные организации.

«Иными словами, сведения о вероисповедании будут включаться в наименование только тех организаций, которые учреждены религиозными организациями или в состав участников которых входят религиозные организации. Тем самым мы решим проблему, которая сейчас стоит, с использованием, скажем, наименования „Русской православной церкви“ теми коммерческими и некоммерческими организациями, которые не имеют к Русской православной церкви никакого отношения», — отметила глава Правового управления.

Кроме того, законопроект предусматривает, что те священнослужители и лица из числа «персонала религиозных организаций», которые получили образование в зарубежных духовных образовательных организациях, должны пройти специальную аттестацию, если хотят заниматься преподавательской и религиозной деятельностью на территории России.

«Порядок аттестации будет, видимо, определяться дополнительно подзаконными актами, но, помимо аттестации, законопроект еще и предусматривает получение ими дополнительного профессионального образования в духовных образовательных организациях. То есть в конфессиональных духовных школах такие лица должны пройти дополнительную профессиональную подготовку», — указала игумения Ксения.

В Патриархии считают, что это «вполне разумное и справедливое требование», так как «проповедник, получивший образование за рубежом, должен быть адаптирован к российской ситуации».

Русская линия