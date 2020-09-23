Ватикан обнародовал новый документ Конгрегации вероучения Samaritanus bonus — «Добрый самарянин», посвященный заботе о людях на критическом и терминальном этапе их жизни. Папа Франциск одобрил этот документ, подписанный кардиналом-префектом Луисом Ладариа и секретарем Конгрегации архиепископом Джакомо Моранд, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Русскую службу Радио Ватикана.

Ответственное отношение к больному подразумевает уход за ним до самого конца. Именно этот критерий и должен лежать в основе оценки различных действий, которые следует предпринять в ситуации неизлечимой болезни, помня, что невозможность вылечить не означает невозможность лечить, заявили в Ватикане.

Однако паллиативного лечения будет недостаточно, если рядом с больным нет человека, благодаря которому он может осознать свою ценность и уникальность. Рядом со страждущим может быть немало людей, как это было во время распятия Христа: у Креста были и чиновники Римской империи, и любопытные, и безразличные, и разгневанные люди. Они находились у Креста, но не были с Распятым. Точно так же, в отделах интенсивной терапии или в больницах рядом с пациентами можно «находиться», подобно чиновникам, а можно «быть» с больными.

В документе перечисляются некоторые факторы, которые затемняют священный характер каждой человеческой жизни, ограничивая способность воспринимать ее глубокую ценность, и первый из этих факторов — это двусмысленное понятие «достойной смерти», которое соотносится с понятием «качества жизни». Здесь мы сталкиваемся с утилитаристской антропологической перспективой. Второй фактор — это ошибочное понимание сострадания. Перед лицом страдания человека, которое мы расцениваем как нестерпимое, некоторые оправдывают его смерть во имя «сострадания».

На самом деле, подчеркивается в документе, «человеческое сострадание заключается не в содействии смерти, а в принятии больного, в том, чтобы поддерживать его в трудностях, проявлять к нему любовь, внимание и предлагать средства для облегчения страданий». В некоторых законодательных текстах есть также упоминание о «праве на одиночество», основанное на автономии личности и на принципе «разрешения-согласия»: это «разрешение-согласие» в страдании может дойти до решения, жить дальше или нет. Именно такая концепция права побуждает к эвтаназии и самоубийству при врачебном содействии, приводя к утрате чуткости по отношению к человеку, нуждающемуся в заботе, и искажая человеческие взаимоотношения.

Эвтаназия — это преступление против человеческой жизни, подчеркивается в документе Конгрегации вероучения. Цитируя предыдущие свои документы на эту тему, Конгрегация напоминает, что настойчивые просьбы пациентов об ускорении смерти не следует воспринимать как выражение реальной воли к эвтаназии, но почти всегда речь идет об отчаянных просьбах о помощи и о любви.

В Ватикане также заявили о недопустимостидля священнослужителя предпринимать действия, которые могут интерпретироваться как одобрение эвтаназии, например, недопустимо находиться в палате больного во время ее осуществления. Это присутствие должно расцениваться как соучастие. Особенно это относится к капелланам тех структур, в которых практикуется эвтаназия: священнослужители никоим образом не должны вводить верующих в соблазн, выступая соучастниками в убийстве, говорится в документе.

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