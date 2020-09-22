Департамент по делам религий и национальностей Украины, активно занимавшийся организацией гонений на каноническую Украинскую Православную Церковь, де-факто прекратил своё существование. Об этом сообщил сам глава скандального подразделения Минкульта Андрей Юраш 21 сентября 2020 года, передаёт Седмица.Ru.

«От имени Департамента по делам религий и национальностей хочу сообщить о прекращении функционирования нашего подразделения: де-факто, — написал Юраш. — Департамент уже более года не мог выполнять свои функции в том объ`ме, как это было до августа 2019 года, а последние два месяца — целиком были посвящены сворачиванию всех возможностей и потенциала нашего подразделения».

Перечислив достигнутые Департаментом «впечатляющие прорывы» и «достижения», Юраш особо отметил роль возглавляемого им подразделения в создании «ПЦУ».

«Департамент активно присоединился на всех этапах к организационному и концептуально-законодательному обеспечению процесса получения и имплементации на национальной почве Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви — события и явления, которые наравне с получением независимости навсегда станут одним из крупнейших подтверждений украинской самостоятельности и ее уникальной духовной идентичности», — подчеркнул он.

С сегодняшнего дня работники Департамента временно разошлись по различным подразделениям и структурам исполнительной власти, добавил Юраш, «но практически все они остаются верными своим принципам, призванию и, что очень важно, избранным направлениям приложения сил и стратегическим приоритетам — служению Государству и созданию условий и обстоятельств, чтобы каждый верующий или каждый, кто чувствует свою причастность или единство с конкретным национальным сообществом, никогда и ни в чем не чувствовал ущемления и ограничения своих прав».

Напомним, одной из приоритетных задач Юраша на посту департамента Минкульта по делам религий и национальностей была организация гонений на каноническую Украинскую Православную Церковь. В частности, его структура саботировала регистрацию уставов УПЦ, из-за чего Церковь вынуждена была обратиться в суд. Кроме того, при участии этого скандального ведомства «ПЦУ» была зарегистрирована под названием, фактически дублирующем название УПЦ.

После упразднения Департамента Юраш пытался занять должность главы новой Госслужбы по этнополитике и свободы совести, однако проиграл конкурс и обвинил в этом «Путина и Московский Патриархат».

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