В Святогорской лавре открылся форум «Люди мира», который призван собрать вокруг себя всей людей, выступающих против войны на Донбассе…

21 сентября 2020 года в Святогорской лавре открылся форум «Люди мира», который был организован Украинской Православной Церковью в поддержку мира на Донбассе. В нём приняли участие известные врачи, ученые, спортсмены, артисты, журналисты и другие, сообщает СПЖ.

Накануне форума управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Антоний (Паканич) рассказал в интервью Vesti.ua, почему каноническая Церковь решила организовать такой миротворческий форум.

По словам владыки Антония, сегодня двигаться по пути к миру на востоке Украины очень сложно из-за постоянного информационного шума в украинских СМИ, а также обилия провокаций со стороны деструктивных сил, разжигающих вражду в обществе. Поэтому форум «Люди мира» стремится к тому, чтобы пропаганда войны на Украине навсегда осталась в прошлом.

«„Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими“ (Мф. 5, 9), — напомнил иерарх УПЦ. — Размышляя над этими словами Евангелия, святитель Иоанн Златоуст отметил: „Здесь Христос не только осуждает взаимное несогласие и ненависть людей между собой, но требует еще более, — именно того, чтобы мы примиряли несогласия и других; и опять представляет также духовную награду. Какую же? „Ибо они будут наречены сынами Божьими“, так как и дело Единородного Сына Божьего состояло в том, чтобы соединить разделенное и примирить враждующее“».

Данное толкование, добавил владыка, показывает, что миротворчество — это не только следование заветам Господа, но и обязанность, которую Он на нас возлагает.

«Исходя из этого, активное движение к миру нельзя загнать в рамки каких-либо политических или идеологических целей, — пояснил митрополит. — Оно гораздо выше и чище любых сиюминутных программ, лозунгов или концепций. И поэтому обвинения Церкви в том, что её стремление к миру является частью какой-то политической игры можно уподобить, например, ничем не обоснованной и абсурдной позиции видеть в словах Евангелия о миротворцах некий политический заказ».

Владыка Антоний подчеркнул, что миротворчество — это Божье дело, которое должно совершаться на основе искреннего желания услышать и понять друг друга, но очень сложно продвигаться вперед в условиях постоянного информационного шума, наполненного разжиганием вражды, манипуляциями и методиками расчеловечивания противоположной стороны.

«Учитывая это, нам всем необходимо не просто понять, но и приложить все усилия для того, что пропаганда войны навсегда осталась в прошлом. Эта задача, наравне с налаживанием полноценного диалога по вопросу достижения мира на украинской земле, должна стать приоритетом для всех здоровых сил общества на ближайшую перспективу», — резюмировал управделами УПЦ.

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