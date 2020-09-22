Псково-Печерский монастырь вновь открыл двери для паломников Ранее обитель была закрыта для верующих по решение митрополита Псковского Тихона из-за коронавируса… С 20 сентября 2020 года Псково-Печерский монастырь начинает принимать паломников и гостей без ограничений, сообщает сайт Псковской епархии. Для богослужений открываются храмы, для посещения — монастырские пещеры (кроме понедельника) и кельи Старцев. Паломническая и экскурсионная служба будут работать ежедневно. Для расселения открыты Паломнический центр и монастырская гостиница. В четверг в монастыре братский день: богослужения совершаются только братией, проводится санитарная обработка помещений и уборка территории. В этот день для посещения с 10:00 до 18:00 открыта Михайловская площадь, часовня под Никольским храмом, работает свечная и иконная лавка. В 17:00 совершается пение акафиста святителю в Никольском храме. Русская линия





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