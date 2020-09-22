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Сводка новостей от 22 сентября 2020

Псково-Печерский монастырь вновь открыл двери для паломников
Ранее обитель была закрыта для верующих по решение митрополита Псковского Тихона из-за коронавируса…

Псково-Печерский монастырьС 20 сентября 2020 года Псково-Печерский монастырь начинает принимать паломников и гостей без ограничений, сообщает сайт Псковской епархии.

Для богослужений открываются храмы, для посещения — монастырские пещеры (кроме понедельника) и кельи Старцев.

Паломническая и экскурсионная служба будут работать ежедневно.

Для расселения открыты Паломнический центр и монастырская гостиница.

В четверг в монастыре братский день: богослужения совершаются только братией, проводится санитарная обработка помещений и уборка территории. В этот день для посещения с 10:00 до 18:00 открыта Михайловская площадь, часовня под Никольским храмом, работает свечная и иконная лавка. В 17:00 совершается пение акафиста святителю в Никольском храме.

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