Президент Республики Северная Македония Стево Пендаровски направил письмо Константинопольскому Патриарху Варфоломею, в котором, согласно соответствующему заявлению его канцелярии, призывает главу Фанара воспользоваться своими особыми правами в православном мире и признать македонских раскольников, отделившихся от Сербской Православной Церкви, сообщает «OrthodoxTimes».

«Для меня большая честь обратиться к вам и выразить свои искренние пожелания по случаю начала нового церковного года. История показала нам, что мы должны постоянно приспосабливаться к временам и использовать их на благо народа. Вселенский Патриархат — это пример того, как можно оставаться последовательным в ценностях, но в то же время динамично решать текущие вызовы», — написал президент Северной Македонии в своем письме Патриарху Варфоломею.

Пендаровски в своём письме сообщает главе Фанара, что его страна решила использовать последние годы в своих интересах и оставить позади исторические разногласия, а также добавляет:

«Я обращаюсь к вам от имени значительной части моих сограждан, которые идентифицируют себя как православные христиане и единственное желание и потребность которых — примириться со своими собратьями-христианами и сосредоточиться на общем будущем, сосуществовании и истинной свободе. В этой связи позвольте мне просить Ваше Святейшество оценить призыв нашего народа и нашей Церкви и воспользоваться вашей привилегией и предложить нашим верным православным гражданам возможность быть равными православным христианам во всём мире».

Т.н. «Македонская православная церковь», которую греческий портал «Orthodoxtimes» предусмотрительно именует Православной Церковью Северной Македонии, самовольно отделилась от Сербской Православной Церкви в 1967 году и провозгласила себя автокефальной Поместной церковью, фактически уйдя в раскол. При этом все переговоры с Сербской Православной Церковью, которые македонцы вели все эти годы, они в итоге проваливали.

Теперь в Скопье надеются, что Фанар пойдёт по проторенному на Украине пути и без учёта мнения Сербского Патриархата признает «МПЦ». Если это, действительно, произойдёт (а Фанар способен на всё, что угодно), православный мир и семья Поместных Православных Церквей будет окончательно расколота на части.

Русская линия