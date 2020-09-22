14 сентября 2020 года возле монастыря Святой Параскевы в Неа Виссе, неподалеку от греко-турецкой границы, был установлен 15-ти метровый Поклонный крест, который далеко виден, как с греческой, так и с турецкой стороны, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на греческое информационное агентство «Ромфея».

Возведение креста не осталось незамеченным проправительственной турецкой газетой Yeni afak, которая написала в своей статье, что установка креста «была провокационной акцией по отношению к мусульманам, проживающим недалеко от границы с Грецией».

Огромный крест, символ Православия, украшает двор монастыря Святой Параскевы в Неа Висса, который находится буквально в нескольких сотнях метров от греко-турецкой границы.

Торжественное открытие и освящение креста состоялось в праздник Воздвижения Креста Господня (по новоюлианскому стилю), и собрало множество людей из городов и деревень Эвроса и со всего региона Фракии.

Настоятель монастыря архимандрит Варфаломей (Астериадис), открывший двери исторического монастыря в марте, рассказал о создании и сооружении Святого Креста: «Общая высота составляет 15 метров. Мы почувствовали необходимость поднять символ Православия во дворе нашего монастыря».

«Символы важнее для тех, кто в них верит, чем для тех, кто их не уважает. Если монастырь — неподходящее место для креста, тогда какое место полходящее? Мы поместили символ Православия рядом с нашими флагами и торжественно открыли его в день великого праздника Христианства», — добавил он.

Архимандрит Варталомей также косвенно сослался на статью, опубликованную в проправительственной турецкой газете Yeni Safak, в которой этот вопрос был расценён как «провокационная акция».

«Мы делаем то, что должны делать, а другая сторона делает то, что она должна делать. Мы никого не провоцировали. Мы почувствовали необходимость поднять символ, повышающий моральный дух и веру нашего народа, наших вооруженных сил и нашей полиции. Он освещён двумя большими прожекторами и виден на территории Греции. Мы не хотим никого провоцировать или впечатлять, особенно в такие критические времена».

Впрочем, очевидно, что греки подняли крест на такую высоту, чтобы он был хорошо виден всем — и грекам, и туркам. И если бы не наглое поведение последних, которые и в наши дни продолжают превращать православные храмы в мечети, то можно было бы согласиться с тем, что это было излишним. Кроме того, не следует забывать, что именно турки пришли на греческие территории и силой меча захватили Византию, а не наоборот. При этом османы нещадно уничтожали христианские символы. Так что нынешний 15-ти метровый крест на границе Греции и Турции можно считать напоминанием им о том, что, несмотря на все их старания, христианство всё ещё живо и процветает. И там, где на греческой земле нет турок, всюду будут стоять христианские кресты.

Русская линия