Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 24 сентября 2020 года, совершит двухдневный паломнический визит на Афон, сообщает СПЖ со ссылкой на издание «Ромфея».

«Глава Российский чиновник приезжает неофициально и, по информации, посетит Карею, где встретится с руководством Афона и остановится в Свято-Пантелеймоновом монастыре», — сообщает греческое издание.

Настоятель русского Пантелеимонова монастыря архимандрит Евлогий (Иванов) подтвердил телеканалу «Царьград» намерение Мишустина посетить Афон, отметив при этом, что «предстоящий визит комментировать пока рано», но программа визита уже готовится.

Окончательное решение о возможности визита ещё не принято, поскольку на Афоне сложная ситуация с коронавирусом: на карантин закрыт монастырь святого Павла, зараженные есть в Хиландаре и скиту святого Димитрия (Лакский скит), уточняет ресурс «Религия сегодня».

Если же поездка премьера России состоится, то это будет первый визит высокопоставленного российского чиновника на Афон, который находится в каноническом подчинении Константинопольского Патриархата, с момента разрыва отношений между Русской Православной Церковью и Константинополем в октябре 2018 года.

Согласовывал ли свой визит Михаил Мишустин со священноначалием Русской Церкви, неизвестно. Но он точно должен был получить разрешение на посещение со стороны Священного Кинота Святой Горы.

Русская линия