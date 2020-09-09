Препарат был разработан совместно с Оксфордским университетом, который ранее признался в использовании «абортивного материала» для разработки вакцин…

Клинические испытания вакцины против коронавируса в Великобритании англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca привели к серьёзному побочному эффекту у одного из участвующих в испытании и потому дальнейшую разработку этого препарата было решено приостановить, сообщает ИА Regnum.

Указанный препарат был разработан совместно с Оксфордским университетом. Помимо Великобритании, испытания это вакцины проводятся в США, Бразилии и ЮАР.

По словам представителя AstraZeneca, компания пытается ускоренно изучить выявленный случай, чтобы он не повлиял на сроки исследований препарата. Детальная информация о природе побочного эффекта у пациента не раскрывается. Известно лишь то, что он выздоровел.

В конце июня бразильские власти и AstraZeneca договорились о совместном проведении испытаний оксфордской вакцины от коронавируса и последующем ее производстве на территории Бразилии.

Ранее священноначалие христианских церквей Австралии начало бить тревогу после того, как узнало, что австралийские власти намерены закупить у Оксфордского университета 25 миллионов доз вакцины от коронавируса. Дело в том, что в её состав входят клеточные препараты «от выборочно абортированного человеческого зародыша.

Послание духовенства, адресованное премьер-министру Скотту Моррисону, было подписано католическим архиепископом Сиднея Энтони Фишером, архиепископом Англиканской церкви Сиднея Гленном Дэвисом и архиепископом Австралийским Константинопольского Патриархата Макариосом (Гриниезакисом). Главы церквей выступили с посланием после того, как Моррисон объявил о договоренности с Оксфордским университетом о поставке вакцины, если её испытания закончатся успехом.

Авторы послания подчеркивают, что «любая вакцина против вируса, созданная из клеточных вытяжек умерщвленного плода, вызовет серьёзные морально-этические сомнения у части нашего населения».

В свою очередь, английские учёные фактически признались, что в процессе разработки вакцины используют «абортивный материал». При этом они не увидели в этом никаких проблем.

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