Русская линия
Сводка новостей от 9 сентября 2020

Саудовская Аравия не собирается мириться с Израилем
При телефонном разговоре с Дональдом Трампом король саудитов Сальман бин Абдул-Азиз заявил, что сначала должно быть создано Палестинское государство…

король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль СаудПрезидент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдул-Азизом попытался склонить его к нормализации отношений с Израилем, но получил довольно твёрдый отказ. В ответ монарх саудитов напомнил Трампу, что арабы ранее выдвигали мирную инициативу, предусматривающую создание независимого Палестинского государства, сообщает NEWSru.co.il.

Тем самым глава Саудовской Аравии дал понять, что не готов последовать примеру Объединенных Арабских Эмиратов и достичь с Израилем соглашения о нормализации. Несмотря на тесные неформальные связи двух государств, Салман будет готов заключить формальный договор только после урегулирования конфликта с палестинцами.

Ранее СМИ сообщали о серьёзных разногласиях по данному вопросу в правящем Саудовской Аравии тандеме. Наследник престола принц Мухаммад бин Салман выступает за нормализацию, считая нецелесообразным дожидаться согласия палестинцев на подписание соглашения с Израилем.

Мирный договор между еврейским государством и Объединенными Арабскими Эмиратами должен быть подписан в Белом доме 13 сентября. Большой интерес вызывает вопрос, будут ли на церемонии представители Саудовской Аравии и какого ранга.

Русская линия

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Саудовская Аравия не собирается мириться с Израилем
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