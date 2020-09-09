3 сентября 2020 года, в День солидарности в борьбе с терроризмом, у областного военного комиссариата на проспекте Ленина в Екатеринбурге состоялось открытие скульптурной композиции «Преемственность поколений», установка которой ранее вызвала протесты казаков и православной общественности.

Дело в том, что этот памятник представляет собой четыре двухметровые скульптуры, которые символизируют Гражданскую войну, Великую Отечественную войну, военные действия в Афганистане и Чечне и спецподразделения. При этом первая фигура имеет явное сходство с воевавшим за большевиков Василием Чапаевым.

Однако, самое печальное состоит в том, что в открытии этой сомнительной скульптурной группы помимо сенатора Франца Клинцевича, правозащитницы Татьяны Мерзляковой, соучредителя фонда Святой Екатерины Андрея Симановского и других принял участие и митрополит Екатеринбургский Кирилл.

Прискорбно видеть, как православный архиерей открывает памятник тому, кто участвовал в Гражданской войне на стороне безбожников и гонителей Церкви.

«Василий Иванович — дважды Георгиевский кавалер. Прежде чем началась Гражданская война, он проявил мужество и героизм на полях Первой мировой. Он был верующий человек, не снимал нательный крест, венчался со своей женой. Гражданская война — это всегда боль, но геройство есть геройство. Он воевал за свою родину. С той и другой стороны были русские люди, были подвиги, были геройства, а Василий Иванович — он настоящий народный герой», — заявил владыка Кирилл, чем ещё больше смутил верующих.

Многие годы российские власти безуспешно пытаются примирить красных и белых, соединить во едино гонителей Церкви и тех, кто её защищал. Однако, Гражданская война продолжает быть кровоточащей раной, и участие архиерея Русской Православной Церкви в открытии памятника Чапаеву не может не вызвать у верующих боль и досаду.

Зачем митрополиту Кириллу понадобилось участвовать в открытии этой сомнительной скульптурной группы, неизвестно. Возможно, у него есть свои резоны, но для верующих это стало большим соблазном.

Русская линия