День памяти воинов, павших в Крымской войне 1853−1856 годов, отмечается в регионе с 1996 года…

Глава Республики Крым Сергей Аксенов предлагает включить День памяти русских воинов, павших в Крымской войне, в общероссийский календарь памятных дат. Об этом он сообщил в среду на своей странице во «ВКонтакте», сообщает ТАСС.

В Республике Крым с 1996 года отмечается День памяти воинов, павших в Крымской войне 1853−1856 годов.

«Считаю, что День памяти русских воинов должен занять свое место в общероссийском календаре памятных дат. Это было бы логично и справедливо», — написал Аксенов.

По его словам, власти Республики Крым бережно относятся к памяти русских воинов. «В нашей республике много сделано для сохранения памяти о событиях Крымской войны. Восстановлены многие разрушенные в советские времена памятники и захоронения. В их числе — мемориальные комплексы на Братском кладбище воинов Русской армии в Симферополе, где похоронено боле 35 тыс. человек, и на месте Альминского сражения (село Вилино Бахчисарайского района)», — написал Аксенов.

Он отметил, что крымчане бережно относятся и к местам захоронений иностранных солдат. В Бахчисарайском районе есть памятник на братской могиле британских офицеров, а в Севастополе — мемориал памяти погибших солдат Сардинского королевства.

Крымская, или Восточная, война (1853−1856 годы) — война России с коалицией Франции, Османской империи, Великобритании и Сардинии за господство на Балканах, в бассейне Черного моря, на Кавказе и Дальневосточном побережье. В кровопролитных сражениях только в Крыму погибло около 150 тысяч русских воинов и около 156 тысяч воинов стран-участниц крымской кампании. Захоронения расположены во многих городах и селах Крыма.

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