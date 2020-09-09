Русская линия
Сводка новостей от 9 сентября 2020

Патриарх Сербский Ириней: «Мы ещё посмотрим, в каком направлении пойдут переговоры между сербской и албанской сторонами, мы наблюдаем за этим»
В Сербской Православной Церкви прокомментировали заключение первого соглашения с Косово при посредничестве США…

Патриарх Сербский ИринейПредстоятель Сербской Православной Церкви Патриарх Сербский Ириней прокомментировал переговоры Белграда и Приштины, направленные на урегулирование косовского вопроса. По его словам, единственное соглашение, которое приемлет Сербская Православная Церковь, — то, в котором Косово остаётся частью Сербии, сообщает СПЖ со ссылкой на официальный сайт СПЦ.

«Это абсолютная позиция Церкви, и в ней ничего не изменилось, — сказал Предстоятель, комментируя состоявшиеся на днях переговоры между Белградом и Приштиной при посредничестве США. — Мы ещё посмотрим, в каком направлении пойдут переговоры между сербской и албанской сторонами, мы наблюдаем за этим».

Патриарх Ириней подчеркнул, что если последует приглашение — Сербская Православная Церковь присоединится к переговорному процессу. «Если нас кто-то пригласит и даст нам такую возможность, мы присоединимся к переговорам по Косово. В противном случае мы, безусловно, будем следить за их ходом», — сказал он.

Предстоятель СПЦ добавил, что представители Церкви хотят ознакомиться с содержанием того соглашения, которое было подписано участниками переговоров накануне, и подчеркнул, что и он лично, и Сербская Православная Церковь поддерживают идею нормализации отношений между албанцами и сербами.

«Это было бы нормально. Очень важно установить между этими двумя народами добрые отношения», — сказал Сербский Патриарх.

Русская линия

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Патриарх Сербский Ириней: «Мы ещё посмотрим, в каком направлении пойдут переговоры между сербской и албанской сторонами, мы наблюдаем за этим»
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