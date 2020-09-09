В ближайшее время изверженный из сана клирик, скорее всего, будет анафематствован за нарушение 28 Апостольского правила…

9 сентября 2020 года Церковный суд Екатеринбургской епархии во второй раз приступил к рассмотрению дела схимонаха Сергия (Романова), которому грозит отлучение от Церкви за совершение богослужений после извержения из священного сана. Однако, сам он на заседание суда в очередной раз не явился, сообщает Интерфакс.

Два дня назад отец Сергий также не пришёл на заседание суда в качестве обвиняемого в нарушении 28-го правила Святых Апостолов (аще кто, епископ, или пресвитер, или диакон, праведно за явные вины изверженный, дерзнет коснутися служения, некогда ему порученного: таковый совсем да отсечётся от церкви), из-за чего суд и был перенесен на два дня.

В результате суд Екатеринбургской епархии назначил на четверг третье заседание по делу об отлучении от Церкви лишенного сана схимонаха Сергия (Романова).

«Итоги безрезультатны. Схимонах Сергий не пришел на заседание суда, поэтому переносится на завтра. Но я думаю, что и завтра еще окончательного решения не будет по рассматриваемому вопросу», — заявил председатель Епархиального церковного суда, митрофорный протоиерей Николай Малета.

Ранее получила распространение видеозапись выступления отца Сергия, где он назвал пандемию Русская линия