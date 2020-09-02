Британцы в Оксфорде используют абортированные человеческие зародыши для выработки вакцины от «китайского вируса». Австралия их в этом поддерживает…

Священноначалие христианских церквей Австралии начало бить тревогу после того, как узнало, что австралийские власти намерены закупить у Оксфордского университета 25 миллионов доз вакцины от коронавируса, в состав которой входят клеточные препараты «от выборочно абортированного человеческого зародыша», сообщает Седмица.Ru со ссылкой на The Guardian.

Послание духовенства, адресованное премьер-министру Скотту Моррисону, было подписано католическим архиепископом Сиднея Энтони Фишером, архиепископом Англиканской церкви Сиднея Гленном Дэвисом и архиепископом Австралийским Константинопольского Патриархата Макариосом (Гриниезакисом). Главы церквей выступили с посланием после того, как Моррисон объявил о договоренности с Оксфордским университетом о поставке вакцины, если её испытания закончатся успехом.

Авторы послания подчеркивают, что «любая вакцина против вируса, созданная из клеточных вытяжек умерщвленного плода, вызовет серьёзные морально-этические сомнения у части нашего населения».

В свою очередь, английские учёные фактически признались, что в процессе разработки вакцины используют «абортивный материал». При этом они напомнили, что Ватикан в прошлом выступал с заявлениями, допускающими использование вакцин, полученных из клеточных препаратов человеческого плода, если нет альтернативных вариантов.

Стоит отметить, что по состоянию на 20 августа ВОЗ сообщала о 169 вакцинах, разрабатываемых по всему миру, причем 30 из них сейчас проходят клинические испытания, в том числе и оксфордская вакцина. Одни из них вообще не используют живые клетки, другие основаны на процессах синтеза, а некоторые используют клеточные препараты животных — в частности, хомяков.

Тем не менее, австралийские власти выбрали именно ту вакцину, которая разрабатывается при помощи тел абортированных младенцев. Причём австралийские учёные их в этом только поддерживают.

Так, профессор вакцинологии Сиднейского университета Роберт Бу указал в интервью Guardian Australia, что вакцины разрабатывались из клеточных вытяжек абортированных плодов за последние 50 лет; и заявил, что христианские группы ранее якобы соглашались на их использование в связи «с большой длительностью и глубиной процесса переработки — с момента отбора клеток до получения вакцины».

Профессор биоэтики Сиднейского университета доктор Диего Сильва считает, что «сейчас для нас главное безопасность и эффективность вакцины, а потом уже можно тревожиться о её источниках, будь то клеточные вытяжки или что-то иное».

Заместитель главного врача Австралии доктор Ник Коутсворт также не разделяет опасения видных церковных деятелей Австралии и не видит никакой проблемы, что борьба с коронавирусом строится в Британии и Австралии на крови убиенных младенцев.

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