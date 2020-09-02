В Интернете появилось открытое письмо, в котором монахини захваченной обители отказываются слушаться своего архиерея и продолжают именовать Сергия (Романова) схиигуменом…

Вчера в Интернете было опубликовано открыто письмо насельниц захваченного изверженным из сана схимонахом Сергием (Романовым) Среднеуральского женского монастыря под Екатеринбургом, в котором они отказываются слушаться своего правящего архиерея митрополита Екатеринбургского Кирилла и фактически заявляют о своём окончательно решении покинуть Русскую Православную Церковь и уйти в раскол.

Письмо адресовано благочинному монастырей Екатеринбургской епархии игумену Иерониму (Миронову). При этом в нём изверженный из сана бывший духовник обители продолжает именоваться схиигуменом.

«Из СМИ нам стало известно о решении предоставить нам возможность добровольного перехода в другие монастыри Екатеринбургской и Алапаевской епархий и о том, что якобы нам препятствует в этом наш духовник монастыря схиигумен Сергий (Романов).

Настоящим доводим до Вашего сведения и до сведения всех заинтересованных лиц, что мы, нижеподписавшиеся насельницы Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» добровольно, осознанно и окончательно приняли решение оставаться в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» вместе со своим духовником схиигуменом Сергием (Романовым).

Просим Вас и всех, кто в этом участвует прекратить травлю православного монастыря, его насельниц, братии и духовника обители".

Русская линия