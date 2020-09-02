Госсекретарь США Майкл Помпео оперативно отреагировал на отказ белорусских властей впустить в стране главу белорусских католиков митрополита Тадеуша Кондрусевича и заявил, что Белоруссия обязана впустить прелата на свою территорию, сообщает ТАСС.

«Белорусские власти должны разрешить въезд в страну архиепископу Кондрусевичу, чтобы тот смог заботиться о своей пастве во время продолжающихся протестов. Он и весь белорусский народ должны иметь возможность пользоваться своими основными свободами, включая свободу вероисповедания», — считает Помпео.

В свою очередь глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус также в Twitter назвала запрет на въезд митрополита в республику «актом страха, вредным для дела свободы».

Тем временем, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун, ведомство разбирается в ситуации с отказом во въезде в страну Кондрусевичу. Митрополиту Минско-Могилевскому, председателю Конференции католических епископов Белоруссии, который является гражданином республики, 31 августа отказали во въезде в республику из Польши без объяснения причин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Кондрусевич «получил определённые задачи» в Польше в связи с протестными акциями в Белоруссии, из-за чего его и не впустили в Белоруссию. Белорусские власти разбираются в ситуации и поступят в итоге по закону, ведётся расследование, заявил белорусский лидер.

Скорее всего, дело кончится тем, что Кондрусевича всё же пустят в Белоруссию, но только после того, как ситуация в стране с протестами уляжется. Что же касается реакции Госдепа США, то в данном случае нельзя не обратить внимание, что американские дипломаты действуют в вопросе защиты свободы совести весьма выборочно.

В своё время похожая ситуацию с отказом впустить обратно в страну епископа произошла на Украине. Тогда по указанию украинского президента Порошенко в страну не пустили украинского гражданина епископа Украинской Православной Церкви владыку Гедеона (Харона), который летал в США.

Никакой реакции со стороны Госдепа на этот инцидент тогда не последовало. И ни один американский дипломат не назвал действия Порошенко «актом страха, вредным для дела свободы».

Русская линия