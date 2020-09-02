Русская линия
Сводка новостей от 2 сентября 2020

В Беслане почтили память жертв теракта в школе № 1
Литию по погибшим в 16-ю годовщину трагедии совершил архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид…

Школа №1 в г. БесланТрехдневные памятные мероприятия в Беслане начались 1 сентября в 9:15 со школьного звонка — это время, когда праздничная школьная линейка в школе № 1 была прервана исламистами и начался силовой захват школы, сообщает сайт Владикавказской епархии.

Ровно 16 лет назад в Беслане террористы захватили школу № 1. Заложниками стали 1128 человек, включая грудных младенцев и стариков. В результате теракта 333 заложника погибли, большинство из них дети.

Архиепископ Леонид в сопровождении секретаря Владикавказской епархии иеромонаха Стефана Дзугкоева и клириков епархии посетил мемориал, расположенный на месте Бесланской школы. Владыка Леонид возложил цветы к Поклонному кресту, установленному в центре спортзала. Здесь же была отслужена заупокойная служба.

Во дворе школы, у памятника Герою России Дмитрию Разумовскому — архиепископ Леонид также отслужил заупокойную литию. Начальник отделения спецподразделения «Вымпел» погиб в ходе операции по освобождению заложников.

Русская линия

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В Беслане почтили память жертв теракта в школе № 1
Литию по погибшим в 16-ю годовщину трагедии совершил архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид...

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